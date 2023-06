Les Bourses européennes terminent la semaine dans le vert : le BEL 20 prend 1,25 %

Paris a terminé la séance de vendredi en hausse de 1,19 %, Francfort de 1,26 % et Londres de 0,80 %, marquant toutes des gains à l’issue du premier semestre de l’année. Depuis le 1er janvier, le CAC 40 a pris plus de 14 % et la Bourse de Francfort près de 16 %. Bruxelles sourit également en cette fin de semaine, avec une clôture en positif de 1,25 % à 3.543,18 points. À noter malgré tout que le BEL 20 reste en baisse par rapport au 1er janvier, avec une chute de 4,3 %.

Valeurs de clôture du vendredi 30/06 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :