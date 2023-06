Revue Boursière : l’emploi américain dans la mire, Apple repasse un cap

À lire aussi

Hausses de taux

La semaine a également été marquée par la rencontre des grands argentiers mondiaux à Sintra (Portugal), une réunion qui fut l’occasion d’évoquer le timing des prochaines hausses des taux directeurs. S’il semble acquis que la BCE relèvera encore ses taux à deux reprises (en juillet et en septembre), certains observateurs pointent que l’inflation sous-jacente européenne reste encore particulièrement élevée. Franck Dixmier (Global CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors) estime notamment que la Banque Centrale Européenne ne s’arrêtera pas sur un taux directeur à 4 % tant que les données restent aussi mauvaises sur l’inflation. “Nous pensons qu’elle pourrait encore relever son taux directeur jusqu’à 4,5 % durant les prochains mois”. Il pointe notamment un marché du travail qui reste tendu avec des hausses salariales, des politiques budgétaires qui restent largement expansionnistes et un secteur bancaire surcapitalisé qui dispose encore des moyens pour continuer à financer le secteur privé. “Rien ne permet aujourd’hui à la BCE de baisser sa garde”.

Apple a repassé le cap des 3 000 milliards de capitalisation boursière, franchi initialement au début de l’année 2022.

Créations d’emplois

Pour la semaine à venir, David Kruk (Responsable du trading desk chez La Financière de l’Échiquier) souligne qu’il faudra être particulièrement attentif aux chiffres des créations d’emploi sur le marché américain. “Dans un contexte où l’inflation ne constitue plus vraiment une préoccupation pour les investisseurs aux États-Unis, c’est la croissance qui est aujourd’hui clairement le centre d’attention. Et dans ce cadre, la dynamique de création d’emploi sur le marché du travail reste centrale dans l’évolution des chiffres économiques. Si les chiffres du 7 juillet sont bons, nous devrions connaître un été relativement tranquille sur les marchés financiers. Par contre, s’ils déçoivent, la réaction pourrait être beaucoup plus sanguine”. Il souligne également que certains facteurs techniques sont aujourd’hui nettement moins favorables la bourse américaine, avec des investisseurs institutionnels qui ont fortement diminué les liquidités dans leurs portefeuilles. “C’est un indicateur contrariant qui permet de voir dans quelle mesure les investisseurs deviennent trop optimistes ou trop pessimistes sur la direction des marchés. Le niveau d’optimisme actuel chez les institutionnels américains me pousse aujourd’hui à ne plus être acheteur”. Etendard de cet optimiste retrouvé sur les marchés boursiers, Apple a repassé le cap des 3 000 milliards de capitalisation boursière, franchi initialement au début de l’année 2022.

Cours d'Apple ©IPM Graphics

Le début des semestriels

Outre les nouvelles attendues sur le front de l’emploi aux États-Unis, la semaine à venir sera également marquée par le début des résultats pour le deuxième trimestre. Il faudra toutefois encore attendre une semaine de plus avant de voir les grosses cylindrées commencer à annoncer leurs chiffres, et surtout donner leurs prévisions pour le reste de l’année.