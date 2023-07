Le site de "placements faciles" Curvo, une nouvelle solution pour investir la somme de son choix et sans efforts

Cependant, depuis quelques semaines, il existe en Belgique une solution pour se lancer dans les placements de façon rapide et simplifiée. La plateforme Curvo, créée par Thomas Ketchell (CEO) et Yoran Brondsema, permet de placer la somme de son choix sur le long terme. "Nous avons monté une première plateforme Sutori dédiée à l'éducation aux Etats-Unis : elle compte aujourd'hui plus de deux millions d'utilisateurs dans le monde, raconte Thomas Ketchell. Avec ce succès, nous avons commencé à gagner de l'argent et à vouloir placer. Mais à notre retour en Belgique, nous avons réalisé qu'il n'existait pas de plateforme de placement facile et automatisé comme outre-Atlantique. Ce n'est pas évident pour quelqu'un d'investir dans le Plat pays, et notamment quand on est novice."

"Investir dans des centaines d'entreprises en même temps"

Les entrepreneurs ont testé différents outils comme la plateforme néerlandaise Degiro, ou Bolero de KBC. Mais avec les frais demandés par les banques, la taxe Reynders sur les obligations... les deux start-uppers ont perdu de l'argent. Et comment savoir où placer ? C'est là qu'ils décident de créer Curvo, il y a quatre ans.

Aujourd'hui, il suffit de s'inscrire via le service d'identification "Itsme", et de remplir un questionnaire qui permet de déterminer votre profil d'investisseur (âge, revenus, objectif de l'investissement souhaité, volonté de prendre des risques, capacité à prendre des risques...). Ainsi, vous êtes orienté vers l'un des cinq portefeuilles de Curvo. Chaque portefeuille donne un accès direct à 7 500 fonds négociés en Bourse (FNB) ou exchange-traded fund (ETF).

Avec un seul ETF, on investit dans des centaines d'entreprises en même temps via des actions ou des obligations. ©Curvo

"Les ETF permettent de ne pas être conditionné par le montant d'une action à acheter, et d'investir la somme de son choix. Avec un seul ETF, on investit dans des centaines d'entreprises en même temps via des actions ou des obligations. C'est différent, par exemple, de l'espace crypto où la valeur d'une monnaie ou d'un jeton est surtout déterminée par son potentiel plutôt que par des applications concrètes, met en avant le CEO de Curvo. Cette grande diversification multiplie les chances de rendement positif sur le long terme. Parmi nos 1 250 membres, 80% choisissent un investissement mensuel automatisé de 177 euros en moyenne, et 20% préfèrent investir une plus grosse somme en une seule fois puis une fois par an". Précisons que lorsqu'on investit dans les ETF, on spécule via un fonds adossé à un ensemble d'actions ou obligations d'entreprises mais il n'y a pas d'argent directement injecté dans ces mêmes entreprises.

3 millions d'euros sous gestion

Une fois l'argent placé, la gestion est 100% automatisée et donc gérée par Curvo. La start-up détient actuellement 3 millions d'euros sous gestion et vient de lever 500 000 euros auprès du réseau BeAngels, InvestSud et de business angels (Olivier Verdin et Sébastien Dellis d'AppTweak, Brice le Blevennec d'Emakina, Sabba Keynejad de VEED, Nicolas Hulsmans de Dexerto et Pieter Van den Eynde d'Admiral Digital).

Le site web Curvo prélève une commission de 1% par an du montant investi. A partir de 50 000 euros, cette commission est progressivement réduite jusqu'à un minimum annuel de 0,6%. "Par exemple, si vous investissez 2 000 euros par l'intermédiaire de Curvo, vous paierez 20 euros pour le service pour l'année", illustre Thomas Ketchell.

Des rendements de 3,4% à 10,9% par an

Les portefeuilles de Curvo sont tous durables, c'est-à-dire sans lien avec la production d'armes, les énergies non renouvelables, les jeux d'argent, le tabac, l'alcool, le non respect des droits de l'Homme... Plus précisément, ces fonds indiciels contiennent chacun une certaine proportion d'actions (fortes fluctuations) et d'obligations (plus stables mais rendement plus faible) sur les 7 500 ETF qu'ils contiennent. Les voici : Growth (100% d'actions, Energetic (70% actions, 30% obligations), Smooth (50% actions, 50% obligations), Calm (30% actions, 70% obligations) et Protective (15% actions, 85% obligations).

En 2022, les rendements de ces portefeuilles se sont élevés à 10,9 % pour Growth, 8,2% pour Energetic, 6,5% pour Smooth, 4,7% pour Calm et 3,4% pour Protective. "Cependant, la période a été difficile avec la guerre en Ukraine et les chiffres s'annoncent meilleurs pour 2023, précise le CEO. En moyenne, depuis que nous avons lancé l'appli en octobre 2022, le rendement a été de 1,2%."

L'investisseur a 34 ans en moyenne

"Le résultat du questionnaire vous oriente vers l'un des cinq portefeuille, mais il est évidemment possible de changer, souligne Thomas Ketchell. Il est toujours possible de refaire le questionnaire, en fonction de sa capacité d'épargne mensuelle qui peut augmenter avec l'avancement de carrière, ou encore de l'attrait pour le risque qui peut évoluer." A noter que parmi les investisseurs de Curvo, la moyenne d'âge est de 34 ans comme les cofondateurs - donc relativement jeune - et 25% sont des femmes.

La jeune pousse ambitionne d'atteindre les 3 000 utilisateurs cette année et de s'exporter dans d'autres pays européens. En effet, aujourd'hui, seuls les Belges peuvent facilement s'inscrire sur Curvo grâce à l'outil "itsme", mais les autres nationalités sont pour l'instant sur liste d'attente. "Des internautes issus de tous les pays européens nous ont communiqué leur identité et pourront prochainement utiliser l'application. Les Italiens en particulier représentent 30% des visites sur le site, car là-bas comme en Belgique investir via les banques coûte très cher, conclut le CEO. Finalement, notre objectif numéro un est d'aider les gens à épargner au plus tôt, notamment pour leur retraite, et ce dans toute l'Europe."