Londres a reculé de 0,10%, Milan de 0,21%, Paris de 0,23% et Francfort de 0,26%. Contrairement à ses voisins, la Bourse de Bruxelles clôture dans le vert avec une hausse de 0,46% à 3.558,79 points.

WDP (26,46) restait en tête avec un rebond de 3,76% grâce à un relèvement de prévisions, ses consœurs Aedifica (61,30) et Cofinimmo (70,80) remontant de même de 2 et 2,09% en compagnie de Barco (23,44) et Umicore (26,46) qui gagnaient 2,99 et 3,68%.

Valeurs de clôture du 4 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :