Solvay : une scission, un nouveau nom, mais quels risques et opportunités pour les investisseurs ?

Mais pour le choix des noms, ce sera donc “Solvay”, tout simplement, pour la branche “historique du groupe”, et “Syensqo” pour la partie “chimie de spécialité”, qui a d’ailleurs obtenu l’autorisation nécessaire de la part de la FSMA, le gendarme boursier, ce vendredi.

Exit donc les “RealtyCo” et “SpecialtyCo” utilisés jusqu’à présent pour spécifier de quelle partie des activités de Solvay il était question, lors de discussions. Ces deux entités seront cotées en Bourse séparément. Reste à voir ce qui sera proposé aux actionnaires actuels, qui détiennent donc des titres “Solvay” pour l'ensemble du groupe.

La scission aurait pu rassurer les investisseurs. La partie historique spécialisée dans la production de carbonate de sodium, utilisé massivement dans l’industrie, garantit des revenus stables et la partie chimie de spécialité permet de miser sur des technologies à potentielle forte croissance. Il n'en a rien été. La réponse en Bourse a eu des allures de sanction dans un premier temps. Solvay a perdu près d’un milliard de valorisation en quelques jours. Après l’annonce, la capitalisation boursière est passée de 11,4 à 10,5 milliards d’euros, avant de se rééquilibrer autour de 10,93 milliards le 30 juin. Le titre clôturait à 102,30 euros en fin de séance. On est loin des sommets d'antan.

Depuis janvier, l’action a certes grimpé de 4,99 %. Mais on reste loin du sommet de 140 euros l'action atteint en avril 2015. Le titre a cependant su s'éloigner du plancher de 56,80 euros de mars 2020 - un vrai coup dur - au début la pandémie de Covid-19.

“La résilience des bénéfices à court terme a été soutenue par des prix nets plus élevés que prévu, mais aussi par de plus grandes absorptions de coûts fixes et la constitution de stocks tout au long du premier trimestre”, pointait la maison de Bourse Jefferies fin mai, qui reste prudente pour l’avenir. L’analyste semble toutefois dubitatif sur la pertinence de la scission et surtout sur le coût que cela va représenter, en termes de restructuration, d’organisation et de communication.

D’ailleurs, du côté de la cellule communication de Solvay, on reste discret sur l'avenir du groupe. Les discussions semblent être encore intenses actuellement et une “quiet period” a été entamée ce lundi 3 juillet, avant la publication des résultats du deuxième trimestre, prévue pour début août. L’avenir même de l’organisation de la cellule faisait partie des mystères, nous avait confié l’un de ses membres, il y a quelques mois.

Quoi qu’il en soit, la CEO se veut confiante et lors de l’annonce de la FSMA sur le feu vert donné à une éventuelle cotation en Bourse de Syensqo, elle a déclaré que ceci marquait “une nouvelle étape importante dans l’exécution de notre plan de séparation en deux sociétés fortes et indépendantes, chacune bien positionnée pour poursuivre ses propres objectifs et priorités stratégiques. Le projet est en bonne voie pour une séparation effective en décembre”, en guise de confirmation.

Quel bilan ?

En tout cas, malgré la Covid-19 qui a plombé certains clients de Solvay, comme le secteur aérien, et a mis une certaine pression sur le groupe, l’entreprise a su tirer son épingle du jeu. En 2022, Solvay a pu miser sur une hausse des prix, sans perdre ses clients. Grâce à “la qualité des produits”, l’innovation et le savoir-faire, justifiait grosso modo le groupe. Le chiffre d’affaires net pour 2022 avait atteint 13,4 milliards d’euros, soit une hausse de 25,6 %, pour une hausse des volumes de 1,2 % (après une période Covid difficile). Mais Solvay précisait également que “la croissance soutenue des volumes dans les Materials (“ Solvay” donc, NdlR) n’a pas pu compenser la demande plus faible dans Solutions et Chemicals” (le futur “Syensqo”, donc).

Au premier trimestre 2023, les volumes ont également baissé (-12 % par rapport à la même période 2022), probablement plombée par la crise énergétique et la baisse de la demande du secteur automobile (batteries, etc.), ralenti par une hausse des coûts exceptionnelle. Néanmoins, le chiffre d’affaires restait en hausse (+2 %) et le résultat d'exploitation (Ebidta) était de 839 millions d’euros (+22 %).

Les différents analystes semblent tout de même positifs pour le titre Solvay, Kepler Chevreux ayant même fixé l’objectif de cours à 135 euros, après l’annonce de l’accord avec le département de la protection de l’environnement du New Jersey, aux États-Unis, pour lequel Solvay devra débourser 179 millions de dollars (164 millions d’euros) pour régler le litige lié à la pollution aux PFAS (tensioactifs fluorés) ainsi que 214 millions de dollars (196 millions d’euros) dans un fonds de contrôle de l’eau et des sols lors des prochaines décennies.

Une mauvaise nouvelle, cette amende ? Visiblement non, car cela permettrait de lever les inquiétudes chez certains investisseurs, et peut-être tourner la page de ces polluants, qui ont fait parler d’eux aux États-Unis donc, mais également en Italie. À Spinetta par exemple, site dont Solvay nous a ouvert les portes en juillet 2022 pour afficher sa transition en la matière. Transition tangible depuis l’abandon presque total des PFAS incriminés officiellement par l’Europe. Ce regain de transparence servait aussi à montrer ses travaux de dépollution du lieu, dont la contamination au chrome était liée à l’activité d’Edison, le propriétaire précédent du site, condamné par la justice, mais dont Solvay doit gérer l’héritage.

Cela permet en tout cas de mieux coller avec l’image “durable” que s’est évertuée à donner la CEO à l’entreprise, depuis son arrivée en 2019, et à la nécessité de l’être pour maintenir sa rentabilité et sa compétitivité, si l’on se fie aux objectifs européens en termes de durabilité.

C'est d'ailleurs peut-être aussi la raison de la scission. Car malgré la traversée plutôt réussie des turbulences boursières depuis 2015 et celle de la crise énergétique, l'activité historique de Solvay reste énergivore et sa "neutralité carbone" sera un énorme défi à relever. Le tout en faisant face à une concurrence étrangère parfois moins soucieuse des questions environnementales. La Turquie ayant d'ailleurs, parmi d'autres, piqué des parts de marchés à Solvay dans tout ce qui est production de carbonate de sodium. "Il faut s’assurer que le coût du CO2 ne soit pas rédhibitoire. C’est bien de donner un signal mais il faut éviter que ça menace uniquement l’industrie européenne”, nous signalait Philippe Kehren, président de l'activité "Soda Ash". Compétitivité, rentabilité, neutralité, les dés sont jetés !