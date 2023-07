Les bons plans d’investissement et les mises en garde de BlackRock

Inflation et taux élevés

D’autant, que, selon les experts de BlackRock, la position des grandes banques centrales en matière de politique monétaire et de lutte contre l’inflation devrait rester dure. Entendez que les taux d’intérêt vont rester à un niveau élevé, tout comme l’inflation. Cela découle en outre d’un contexte marqué par un marché du travail toujours très tendu. Les entreprises voudraient lever le pied, alléger leurs charges salariales dans la perspective d’une récession, mais elles sont forcées de garder leur main-d’œuvre sous peine d’en manquer au moment du redémarrage économique.

Cette inadéquation entre l’offre de personnel et les besoins des entreprises a par ailleurs un effet inflatoire sur les salaires. Pour Olivier Pauwels, Director Wealth – Multi-Asset Strategies and Solutions de BlackRock pour la Belgique et le Luxembourg, cela donne une situation difficile à lire et des marchés très volatils.

Saisir les opportunités

Cela signifie-t-il pour autant qu’il faut s’écarter de ces marchés ? Pour Olivier Pauwels, même dans ce contexte, et même si ce sera plus compliqué, il y aura encore des opportunités. Il faudra, explique-t-il, adopter une approche plus granulaire, plus fine pour sélectionner les actifs à intégrer dans les portefeuilles, et être capable de décider rapidement de prendre son bénéfice… ou une perte. Et cela en tenant compte des forces qui animent les marchés, comme le rush vers l’intelligence artificielle, les possibles gains de productivité pour les entreprises capables d’adopter ces nouveaux outils, ou encore la réorganisation de la production des entreprises dans le contexte de la “post-mondialisation”.

Le contexte géopolitique ouvre aussi des horizons aux secteurs des infrastructures et aux technologies liées à la défense, sans oublier les processus relatifs à la décarbonation des entreprises. Dans le secteur de l’énergie au sens large, explique encore Olivier Pauwels, on assiste à un retournement complet, mais il faut être conscient aujourd’hui du fait que certains acteurs de ces secteurs à haut potentiel sont déjà bien valorisés en Bourse. Et il faut en tirer les conséquences.

Enfin, explique encore le spécialiste de l’investissement, il est bon de tenir compte du vieillissement de la population qui est aussi à la base du développement de certains secteurs des services comme l’accueil et les soins de santé. Pour terminer, BlackRock pointe aussi une tendance qui a émergé aux États-Unis, pas encore chez nous, qui est le déplacement des capitaux des comptes bancaires vers les fonds monétaires. Et, ce qui n’est pas à la portée du premier investisseur venu, il y a aussi de l’espace et du rendement dans les fonds de dette privée, les banques resserrant les possibilités de crédit.