Francfort a reculé de 0,63%, Paris de 0,80% et Londres de 1,03%. C'est la troisième séance de baisse consécutive.

Après s'être rapproché à plusieurs reprises de sa clôture de la veille, mercredi en cours de journée, l'indice BEL 20 devait finalement repartir à la baisse et concéder 0,24% à 3.550,34 points avec 13 de ses éléments dans le rouge.

Sofina (187,10) et Elia (113,10) chutaient de 3,46 et 2,75% alors que les hausses revenaient notamment aux immobilières où Aedifica (62,90) et WDP (26,98) remontaient de 2,61 et 1,97%, Cofinimmo (71,80) de 1,41%.

AB InBev (52,29) et KBC (64,52) valaient de même 0,23 et 0,37% de plus que mardi, Ageas (36,74) perdant 1,63%.

Valeurs de clôture du mercredi 5 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 52,29 (52,17)

Ackermans - 150,30 (151,50)

Aedifica + 62,90 (61,30)

Ageas - 36,74 (37,35)

Aperam - 28,74 (29,43)

arGEN-X + 350,60 (347,30)

Barco - 23,20 (23,44)

Cofinimmo + 71,80 (70,80)

D'Ieteren - 159,80 (161,60)

Elia - 113,10 (116,30)

Galapagos - 38,13 (38,38)

GBL - 70,94 (72,30)

KBC + 64,52 (64,28)

Melexis - 90,30 (90,60)

Proximus - 6,95 (7,02)

Sofina - 187,10 (193,80)

Solvay - 101,00 (101,45)

UCB + 79,96 (79,60)

Umicore - 26,03 (26,46)

WDP + 26,98 (26,46)

L'avis des Brokers sur Aedifica, Home Invest et Proximus

Aedifica (+2,6% à 62,9 euros) a enregistré trois baisses d’objectifs, vers 66,4 euros chez Citi Research, vers 70 euros chez KBC Securities et vers 87 euros chez Berenberg, les trois courtiers confirmant leur note à « acheter ». Ces révisions sont la conséquence de l’augmentation de capital annoncée par le spécialiste des maisons de repos en vue de maintenir l’endettement sous contrôle. Chez Berenberg, l’analyste souligne qu’Aedifica reste bien positionné, « avec une demande pour des maisons de repos modernes qui va rester élevée en Europe de l’Ouest durant les prochains années ».

Home Invest (-2% à 16,66 euros) a été confirmé à « conserver » chez KBC Securities, qui a fait descendre son objectif de 19 vers 17,5 euros. Cette révision intègre l’impact dilutif d’une augmentation de capital de 26,7 millions d’euros annoncée la semaine dernière. L’analyste souligne le taux de distribution élevé des bénéfices qui limite les liquidités disponibles pour financer de nouveaux projets, avec un endettement qui reste problématique dans le contexte de hausse des taux.

Proximus (-1% à 6,95 euros) a été maintenu à « conserver » chez Deutsche Bank, qui a allégé son objectif de 11 vers 10 euros. L’analyste anticipe des résultats « faibles » pour le deuxième trimestre, mais souligne que l’action a été récemment mise sous pression sans véritable raison. « Il reste de nombreux points d’interrogation quant à l’arrivée d’un quatrième opérateur mobile, comme la date de son entrée sur le marché ou l’offre de produits ».