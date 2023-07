Pour le FMI, les cryptos menacent les recettes fiscales des États

Quatre chercheurs du Fonds Monétaire International (FMI), Katherine Baer, Ruud de Mooij, Shafik Hebous et Michael Keen, se sont penchés sur les implications fiscales de l’utilisation des cryptomonnaies aux fins d’opérations commerciales. L’idée étant de jauger les risques à long terme en partant du principe que ce type d’opérations serait amené à prendre de l’ampleur. Et de noter que le Salvador et la République centrafricaine ont déjà adopté le bitcoin au titre de monnaie légale. Pour les chercheurs, il y a là une possibilité évidente lorsque l’on voit à quelle vitesse ces actifs numériques se sont multipliés ces dernières années. On en recense plus de 10 000 sortes, expliquent les chercheurs. Il est donc, à leurs yeux, nécessaire de trouver une manière cohérente de les taxer. Pour ce faire, il faudrait d’abord les identifier ? Les cryptos sont-elles des biens ou de la monnaie ? Lorsque de tels actifs sont mis en vente, le produit de l’émission devrait en toute logique faire l’objet d’une taxation, tout comme les plus-values réalisées. De même, les achats réglés en cryptomonnaies devraient être soumis aux taxes sur les ventes ou à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). En théorie, expliquent les chercheurs, il faut donc clarifier la manière de caractériser les cryptomonnaies à des fins fiscales. Ils notent toutefois que principal défi serait alors de mettre le cadre en application.