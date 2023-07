Guerre en Ukraine : "Les investisseurs belges plus âgés sont davantage préoccupés par la situation géopolitique"

guillement “Manifestement, les personnes plus âgées sont davantage préoccupées par la situation géopolitique.”

L’enquête, réalisée pour le mois de juin, révèle que les plus jeunes investisseurs sont moins pessimistes que les personnes plus âgées. "Manifestement, les personnes plus âgées sont davantage préoccupées par la situation géopolitique", constate l’économiste Philippe Ledent. "On ne peut s’empêcher de penser que ceci est lié à leur expérience propre : la situation actuelle leur rappelle des périodes tendues de l’histoire."

Les investisseurs ne semblent néanmoins pas se diriger massivement vers l’or, qui est pourtant souvent cité comme valeur refuge face à ce type d’événements géopolitiques, constate également la banque. Seulement 16 % des répondants déclarent actuellement être investis dans les lingots, pièces, trackers et actions de mines d’or. Est-ce lié au cours élevé du métal précieux ? Pas certain : un tiers des répondants pensent que la période est propice pour un investissement en or, contre 17 % considérant que ce n’est pas intéressant dans la période actuelle.

Pas de tendance claire

Les investisseurs n’ont toutefois pas encore de conviction forte. Aucune tendance générale ne sort des sondages de la banque : 41 % des personnes interrogées pensent que la situation économique belge ne changera pas dans les trois prochains mois. Elles sont même 30 % à penser qu’elle va se détériorer, contre 26 % pensant le contraire.

"Il semble que les indicateurs économiques et les résultats d’entreprises n’ont pas encore permis de donner aux investisseurs une tendance claire", analyse Philippe Ledent.

S’agissant de la situation financière de leur ménage, six investisseurs sur dix pensent que leur situation financière va rester identique dans les trois prochains mois. Par ailleurs, 20 % des répondants considèrent que leur situation financière s’est améliorée ces trois derniers mois et 18 % pensent qu’elle va s’améliorer dans les trois prochains mois. Dans les deux cas, ces pourcentages sont légèrement meilleurs que le mois dernier. "Ce qui surprend encore une fois, c’est la proportion élevée d’investisseurs pensant que leur situation ne va évoluer ni dans le bon, ni dans le mauvais sens" signale encore Philippe Ledent.