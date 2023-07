Avec la hausse des taux d'intérêt, les obligations retrouvent tout leur attrait pour les investisseurs

Rendement des obligations d’Etat belge à 10 ans ©IPM Graphics

Une sélection "maison"

Alexandre Goldwasser est un spécialiste de ce marché, au sein de la société de Bourse Goldwasser Exchange. Les clients de cette société ont accès via son site Internet à une large sélection d'obligations. La plateforme obligataire va d'ailleurs connaître une mutation d'envergure ces prochains jours. Il est d'ailleurs possible de suivre en ligne une conférence explicative à ce propos, qui aura lieu le 12 juillet à 11 h 30 via Zoom. Alexandre Goldwasser nous a préparé une sélection d'obligations propres à intéresser le public des investisseurs particuliers. La première n'est autre qu'une émission du Royaume de Belgique. Une signature de qualité, bien sûr, qui propose sur une durée de 4 ans, 3 mois et 15 jours, une obligation en euros à taux zéro ! Un taux de 0 % ne signifie toutefois pas un rendement nul. En effet, on peut acheter cette obligation à 87,378 % de sa valeur de remboursement à l'échéance. Le rendement viendra du complément de prix payé à l'échéance. Son rendement brut sera en fait de 3,10 % l'an. Et son rendement net aussi, puisque, le gain ne venant en remboursement en capital à 100 % qu'en octobre 2027, il n'est pas frappé du précompte mobilier de 30 %. Un rendement net de 3,10 %, c'est plus que sympathique.

VW abordable ou KBC en grosses coupures

Alexandre Goldwasser attire aussi notre attention sur une émission du bras financier du groupe automobile VW (Volkswagen Financial Services AG). Et plus précisément sur une émission à court terme arrivant à échéance en février 2025, en euros, assortie elle aussi d’un coupon de 0 % et se traitant à 93,602 % de sa valeur de remboursement. Quel est son rendement brut à l’échéance ? Vendredi, il était de 4,226 %. Et comme c’est le cas pour l’emprunt belge, le brut est aussi le net. Cerise sur le gâteau : l’obligation est disponible en coupures de 1 000 euros. La qualité de l’émetteur ne pose évidemment pas problème. Pour les investisseurs qui préfèrent investir plus, KBC Group a émis une obligation qui se traite ici en coupures minimales de 100 000 euros. Elle porte un taux facial de 0,75 % mais se traite autour de 79,708 %. Il y aura donc bien ici un précompte sur une partie du rendement. Mais au terme de l’émission, le 24 janvier 2030, le rendement annuel brut sera de 4,381 %, soit 4,124 % nets de précompte.

Une obligation "verte" ?

Le géant américain Apple, qui ne manque pourtant pas de moyens, a aussi émis une belle obligation en euros arrivant à échéance le 15 novembre 2025. Il s’agit d’un emprunteur en béton dont la note de la dette attribuée par Standard&Poor’s est de AA +, soit pratiquement ce qui se fait de mieux en la matière. Ici aussi, il s’agit d’une obligation à coupon zéro, qui se traitait vendredi à 92,068 % de sa valeur de remboursement. Elle est disponible en coupures de 1 000 euros et offre un rendement net de 3,571 %. Une obligation intéressante aussi pour ceux qui se préoccupent de savoir à quoi sert leur épargne, puisqu’il s’agit d’une obligation verte (Green Bond) dont le capital sert à financer des projets contribuant à la transition écologique de l’entreprise.

Un peu de dollars ?

Voilà au moins une sélection propre à donner une idée des rendements accessibles au travers d’investissements en obligations en euro. Alexandre Goldwasser a aussi isolé une émission libellée en dollars, pour les investisseurs disposant de fonds dans cette devise, ou ceux qui souhaitent parier sur l’évolution de cette devise par rapport à l’euro. Il s’agit d’une émission du groupe américain d’articles de sport Nike arrivant à échéance en novembre 2026, assortie d’un taux facial de 2,375 % et qui se traitait vendredi à 92,641 %. La note S&P est AA-, un tout petit peu moins bien que la note d’Apple, mais qui reste dans la catégorie "haute qualité". Le rendement annuel brut à l’échéance est de 4,801 %, pour un rendement net de 4,056 %. Ici aussi, le papier est disponible en coupures de 1 000 dollars.