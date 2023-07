Wall Street ouvre en hausse, nouvelle bonne surprise sur l’inflation

Vers 13H50 GMT, le Dow Jones prenait 0,25 %, l’indice Nasdaq gagnait 0,97 % et l’indice élargi S&P 500, 0,54 %. Le S&P 500 frôlait le seuil symbolique des 4.500 points, plus atteint depuis 15 mois. Le Nasdaq, lui, était au plus haut depuis début avril 2022.