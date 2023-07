Atterrissage en douceur en vue en Bourse... et quelques bonnes surprises ?

À lire aussi

Le scénario a été largement inscrit dans les prix sur le marché obligataire américain où les rendements des emprunts à 10 ans ont reculé de… 25 points de base. Tout étant lié, les statistiques des crédits à la consommation ont montré sur le mois écoulé leur plus faible augmentation depuis novembre 2020 en raison de la hausse du coût du financement. Et l’inflation en juin est restée limitée à 0,2 %, soit 3 % sur une base annuelle contre 4 % en mai.

Dollar sous pression

Les valorisations des bénéfices futurs des entreprises ont eux aussi été revues à l’aune des perspectives d’évolution des taux d’intérêt, ce qui a déclenché un redémarrage des achats sur les sept géants du numérique cotés à New York et qui réalisent toujours une prestation surprenante. L’an passé, leurs valorisations avaient été corrigées à la baisse en parallèle à la hausse des taux, désormais, on intègre d’évidence le principe d’un futur ressac sur ce front. On rappellera au passage que les méga capitalisations d’ee, Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla et Nvidia, pèsent actuellement quelque 11 260 milliards de dollars.

Et sur la semaine, les indices américains montrent une progression de plus de 2 %, à la fin d’une semaine que les limiers de l’agence Bloomberg ont qualifiée de meilleure depuis le mois de mars. Pour les investisseurs belges, en revanche, cette avance est annulée par le recul de 2,30 % du dollar face à l’euro. Apple revient donc progressivement à sa capitalisation record de 3 000 milliards de dollars.

Premiers chiffres trimestriels

Pour la suite, les gestionnaires vont observer et soupeser les résultats trimestriels qui vont être publiés durant les semaines à venir. Petite surprise, c’est le groupe suisse Swatch (+8 % sur la semaine) qui a déclenché les hostilités… avant l’heure. Le groupe qui recouvre les montres du même nom, mais aussi des marques de luxe comme Breguet, Omega ou Longines, a retrouvé son rythme de croisière et même mieux puisqu’il a affiché des ventes en hausse de 11,30 % à 4 milliards de francs suisses et un bénéfice en progrès de 55 %. Le groupe irlandais Kingspan (+13 %) a aussi acté rapidement des résultats records dans le secteur des isolants. Une bonne nouvelle pour les actionnaires de Recticel, actif dans le même secteur, et qui avait fait l’objet d’une offre de rachat par l’irlandais.

Aux États-Unis, c’est le secteur financier qui est au centre de l’attention des opérateurs, avec un démarrage prometteur signé par JPMorgan et Wells Fargo, le premier groupe montrant des résultats portés par la hausse des taux d’intérêt et l’acquisition à bon compte de la First Republic Bank au moment de la mini-crise bancaire du printemps. Pour y voir plus clair, on attendra encore un peu à la Bourse de Bruxelles où les acheteurs ont plébiscité cette semaine les valeurs immobilières comme Aedifica, WDP et Cofinimmo. Mais surtout, au sein du Bel 20, c’est Melexis qui a bondi de 10 % sur une recommandation d’analyste.