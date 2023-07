Voici les alternatives attractives aux comptes épargne

Les taux sur les dépôts à terme dépassent actuellement les 3 % pour une échéance de trois à douze mois dans de nombreuses banques. Deutsche Bank Belgique se montre parmi les plus généreuses en offrant actuellement 3,56 % brut (2,51 % net) sur douze mois et 3,21 % brut (2,25 % net) sur trois mois pour un montant de minimum 100 000 euros. Puilaetco donne du 3,19 % brut sur un an et du 2,73 % brut sur trois mois pour également 100 000 euros minimum.

Arguments valables

On en parle moins mais il existe une alternative au livret d’épargne, en plus du compte à terme. Il s’agit des sicav monétaires. Elles étaient logiquement délaissées au moment des taux au plancher. Elles connaissent aujourd’hui un retour en grâce vu leurs rendements nettement plus alléchants résultant de la remontée des taux de la Banque centrale européenne (BCE) à 3,5 %. Les chiffres confirment ce regain d’intérêt : “Au niveau du marché européen des fonds monétaires, tel que repris par Morningstar, les actifs ont presque doublé, passant de 33 milliards en septembre 2022 à 60 milliards d’euros à fin mai”, constate la banque privée Degroof Petercam.

”Il y a un certain nombre d’arguments valables” en faveur de ce type de placement, note de son côté Puilaetco. Et de citer la “liquidité et réplication instantanée des hausses de taux”. Celui qui investit dans ce type de produit en euro peut “espérer un rendement brut entre 3 et 4 % en fonction de l’horizon de placement, du risque pris et des montants investis”, explique-t-on chez Degroof Petercam. Celui qui est prêt à prendre un risque en devises peut viser un rendement encore supérieur. “Pour un fonds monétaire à court terme en USD qui investit dans des titres de qualité supérieure (rating égal ou supérieur à A), le rendement brut attendu sur base annuelle après déduction des frais de gestion est actuellement de l’ordre de 5,2 % pour un compartiment retail”, indique-t-on chez Deutsche Bank Belgique.

Différence majeure

Déduction faite du précompte mobilier (30 %), des taxes, des frais et commissions, cela donne un rendement net attendu sur un an qui oscille entre 2 et 2,5 % pour une sicav monétaire en euro. On reste donc à des niveaux supérieurs aux taux proposés sur les livrets d’épargne des grandes banques belges et à un niveau comparable à ce que donne un compte à terme à un an.

Quel est le meilleur choix entre un compte à terme et une sicav monétaire ? Il existe une “différence majeure entre un compte à terme et un fonds monétaire : alors que l’épargnant percevra (hors défaut de la banque) le taux affiché à l’échéance du compte à terme (moins le précompte de 30 %), il n’y a aucune garantie sur le rendement généré par un fonds monétaire car le prix fluctue journalièrement. Il en va de même pour le compte d’épargne, où le rendement affiché peut changer du jour au lendemain. Enfin, il convient de souligner un avantage du fonds monétaire : la diversification au risque de contrepartie. Si une banque fait faillite, les montants, au-delà de la garantie légale de 100.000 euros, placés auprès de la banque seront perdus, souligne-t-on chez Degroof Petercam.

Les taux bientôt à un pic ?

Pour BNP Paribas Fortis, la sicav monétaire est surtout intéressante pour ceux qui ont un horizon de plus d’un an pour leurs liquidités, car cela leur permettra “d’amortir les frais d’entrée” , ce qui rendra aussi ce placement “plus concurrentiel par rapport à un dépôt à terme” et “de profiter plus vite d’une hausse éventuelle des taux à court terme”.

Du côté de Belfius, on relativise l’intérêt des sicav monétaires vu l’évolution attendue des taux d’intérêt. “Le moment exact de la baisse des taux directeurs des banques centrales reste peu clair, mais la direction que ces taux prendront est sans ambiguïté. Les facteurs sous-jacents à l’inflation se relâchent. Il est donc probable que les banques centrales puissent détendre leur politique monétaire en 2024, et baisser leurs taux. Cela signifie que les taux courts pourraient atteindre leur pic au cours des 12 prochains mois, pour redescendre matériellement ensuite. L’investisseur qui n’investit que dans du court terme court donc un risque d’opportunité ou de réinvestissement en 2024. C’est pourquoi de plus en plus d’investisseurs suivent plutôt une stratégie “barbell”, qui revient à jouer deux axes en même temps : du placement court terme/monétaire pour capter les taux courts très élevés actuels et des obligations plus long terme (à partir de 4 ou 5 ans ou plus) pour pérenniser leur rendement au-delà de 2024”, note la banque.

Qu’il choisisse un compte à terme (même à trois mois) ou une sicav monétaire, l’investisseur a en tout cas intérêt à veiller à ce que son argent ne “dorme pas” sur un compte bancaire non rémunéré.