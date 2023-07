Paris, dont les entreprises du luxe sont les plus sensibles aux variations de la conjoncture en Chine, cédait 0,82%, avec des baisses de plus de 2% pour LVMH, Hermès et Kering. Francfort reculait de 0,57% et Londres 0,38%. Bruxelles, par contre, ouvre la semaine en positif avec une hausse de 2,50% à 3 652,31 points. Une progression qui s'explique par l'indice ArgenX, qui est monté à 21,86% à 9H30 suite à l'annonce des premiers résultats positifs d'une étude sur Vyvgart Hytrulo, un traitement contre polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (CIPD).

Le luxe déçoit

Le géant suisse du luxe Richemont (-7,57% à Zurich), propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a dévoilé lundi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 14% à 5,3 milliards d'euros, porté par la reprise en Chine qui a compensé un repli dans la zone Amériques. C'est un peu moins bien qu'attendu par les analystes. "Dans un contexte macro-économique ralenti, il est plus difficile de vendre aux classes moyennes de la bijouterie" plutôt que des sacs ou des vêtements, estime Luca Solca, analyste du secteur luxe pour Bernstein.

Le secteur du luxe dans son ensemble était en difficulté: à Paris, LVMH perdait 3,00%, Hermès 2,76%. Moncler reculait de 3,10% à Milan.

À lire aussi

L'Etat russe contre Danone et Carsberg

L'Etat russe a pris le contrôle d'actifs en Russie des géants français Danone et danois Carlsberg, placés devant le fait accompli, même s'ils avaient fait part de leur intention de quitter le marché russe après l'offensive en Ukraine.

Danone (-0,63%) a assuré que la décision russe n'aura "pas d'impact sur les objectifs financiers pour l'année 2023" tandis que le brasseur danois (-1,06%) a reconnu que "les perspectives de ce processus de vente" annoncé en juin à un repreneur inconnu "sont désormais hautement incertaines".

Du côté du pétrole et des devises

Le pétrole reculait, confirmant la tendance de vendredi marquée par des prises de bénéfices après avoir atteint un sommet en plus de deux mois: le baril de Brent cédait 1,26% à 78,86 dollars et le baril de WTI américain de 1,30% à 74,44 dollars vers 07H00 GMT.

L'euro était stable face au dollar (+0,04%) à 1,1233 dollar.

Le bitcoin était aussi étale à 30.280 dollars.