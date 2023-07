Argenx étoffe sa trésorerie et privilégie le marché américain

À lire aussi

Faire rentrer des liquidités

Dans la foulée, le management d’Argenx a mis en route un processus d’augmentation de capital, soit une opération autorisant le placement d’actions nouvelles contre des liquidités, permettant d’asseoir financièrement la stratégie de l’entreprise. La société visait un produit de la vente autour de 1,1 milliard de dollars (un peu moins d’un milliard d’euros), alors qu’elle pèse en termes de capitalisation boursière autour de 25 milliards d’euros ce qui en fait le poids lourd des biotechs cotées à Bruxelles, soit 4 % de sa valeur de marché actuelle. L’opération rapide est menée en parallèle à Bruxelles, mais surtout à New York et à Londres, avec l’aide de la banque néerlandaise Van Lanschot Kempen qui gère l’offre, avec le soutien des coresponsables américains, Goldman Sachs, Bank of America et TD Cowen.

À lire aussi

Une opération rapidement bouclée

Des preneurs fermes qui sont déjà sur les rangs, disposent d’une possibilité de prendre plus de titres que ceux de l’offre dans un délai de 30 jours. Techniquement, les nouvelles parts ont été offertes aux prix de 490 dollars pour un certificat américain et à 436,37 euros pour les actions cotées à Bruxelles. Ce qui montre bien le déplacement vers les États-Unis du centre de gravité de l’entreprise. Les particuliers européens ne sont pas invités à cette opération qui va contribuer à diluer leur participation puisque le nombre d’actions augmente sans qu’ils puissent ajuster leur tir. Mais le potentiel de croissance d’Argenx apparaît d’ores et déjà comme un objectif bien plus séduisant. Un des analystes qui suivent le titre a déjà relevé son objectif de cours vers 600 euros.