Barco plonge en Bourse, sous le feu des projecteurs

Lourde chute pour les actions Barco cotée à la Bourse de Bruxelles. L’entreprise qui fait partie des composantes de l’indice Bel 20 a en effet chuté de près de 16 % mercredi, annulant au passage les quelques pour-cent récoltés depuis le début de l’année. Une sanction qui semble disproportionnée en regard de résultats pourtant bons et de perspectives prometteuses. La croissance des ventes pour les six mois écoulés a été de 10 % par rapport aux six premiers mois de 2022, à 520,9 millions d’euros. Les co-CEO de l’entreprise courtraisienne An Steegen and Charles Beauduin se sont félicités de ce niveau de ventes qui constitue un record historique…