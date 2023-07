Paris a ouvert en hausse de 0,69 %, Francfort de 0,40 % et Londres de 0,84 %. Du côté de la Bourse de Bruxelles, on voit également la vie en vert. Le BEL 20 a ouvert avec une augmentation de 0,96 % à 3 729,97 points.

1,1 milliard pour Argenx

La hausse du BEL 20 s’explique suite à une récente nouvelle en provenance d’Argenx. L’entreprise de biotechnologies a levé 1,1 milliard de dollars à l’issue de son offre lancée mardi soir, rapportent nos confrères de L’Echo.

L’action de l’entreprise s’était envolée lundi dans la foulée de la publication de résultats encourageants autour d’un médicament visant à réduire les effets négatifs d’une maladie nerveuse rare. La cotation de l’action de la biotech spécialisée dans le traitement des maladies auto-immunes et du cancer, avait été suspendue mardi à la Bourse de Bruxelles.

Le bond, de plus de 30 %, de l’action a incité les responsables d’argenx à lancer une levée de fonds, tablant sur un montant de 750 millions de dollars. “C’est finalement 1,1 milliard de dollars, soit 980 millions d’euros, que la biotech a récoltés via l’émission de 1.580.981 certificats américains (ADS) au prix unitaire de 490 dollars et de 663.918 actions ordinaires au prix unitaire de 436,37 euros”, explique L’Echo.

La cotation a repris mercredi matin et argenx était l’élément fort du BEL 20 à l’ouverture, progressant rapidement de 4 %.

L’automobile à la fête

Les titres des constructeurs automobiles japonais, valeurs exportatrices par excellence à la Bourse de Tokyo, ont profité à plein du regain de faiblesse du yen : Toyota a notamment gagné 2,27 %, Honda 3,24 % et Mazda 5,6 %.

Mais la performance du jour dans le secteur est signée Nissan (+7,67 %). Le directeur financier du groupe, Stephen Ma, a assuré au quotidien économique japonais Nikkei que Nissan comptait renouer à terme avec une politique de dividende plus généreuse, consistant à reverser 30 % de ses bénéfices à ses actionnaires.

Le dollar et l’euro montent face au yen

Le yen reculait nettement face au dollar, qui valait 139,56 yens vers 06H50 GMT contre 138,83 yens la veille à 21H00 GMT.

L’euro s’appréciait à 156,46 yens contre 155,89 yens mardi, mais baissait légèrement face au billet vert, à 1,1210 dollar contre 1,1229 dollar la veille à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain reculait de 0,18 % à 75,61 dollars vers 06H40 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord stagnait à 79,64 dollars.