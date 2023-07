La Bourse de Londres a gagné 1,80% à son plus plus haut niveau depuis un mois. Les autres indices en Europe sont plus mitigés: Paris a progressé de 0,11%, Milan de 0,02%, après avoir atteint un plus haut depuis 2008 en séance dans la matinée, et Francfort a cédé 0,10%.

La Bourse de New York évoluait en hausse mercredi, après sept séances positives d'affilée au coeur des résultats d'entreprises: vers 15H50, GMT, le Dow Jones gagnait 0,47%, le S&P 500 0,41% et le Nasdaq 0,48%, ces deux derniers indices étant à leur plus haut depuis avril 2022.

Au Royaume-Uni, l'inflation a nettement ralenti en juin, à 7,9% sur un an contre 8,1% attendu par les analystes, et 8,7% en mai.

Même si ce chiffre reste le plus élevé du G7, "les investisseurs estiment que si l'inflation est durablement orientée à la baisse, la Banque d'Angleterre pourrait être moins encline à continuer à relever les taux directeurs", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

Sur le marché des devises, la livre sterling chutait donc face au dollar. Vers 13H25 GMT, une livre valait 1,2887 dollar (-1,14%), tandis que le taux d'intérêt de l'emprunt britannique à 10 ans tombait de 4,33% mardi à 4,20% vers 15H45 GMT.

En zone euro, l'inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l'alimentation et l'énergie, est ressortie à 5,5% sur un an en juin contre 5,4% lors de la première estimation.

Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt des États européens sont repartis en hausse après leur nette décrue de mardi, tandis que ceux des États-Unis restaient stables.

L'immobilier britannique sur le toit de la Bourse

Les constructeurs immobiliers britanniques, en difficulté en Bourse depuis des mois en raison de la hausse des taux, bondissaient mercredi, profitant de la baisse de l'inflation britannique et des anticipations de moindres relèvements des taux directeurs par la Banque centrale.

British Land s'est envolé de 9,08%, Persimmon de 8,29%, Land Securities de 7,65%, Baratt de 7,00%. Par effet d'entrainement, tout le secteur européen était porté: Vonovia a gagné 6,88% en Allemagne, Icade 4,19%, Gecina 2,55% à Paris.

Kering en gala

Le cours de l'action du groupe de luxe Kering a bondi de 7,37%, après avoir annoncé la veille un vaste remaniement à la tête du groupe et de Gucci, sa marque principale, avec l'arrivée d'un des collaborateurs les plus proches du patron François-Henri Pinault, Jean-François Palus, directeur général délégué de Kering.

La performance ressort nettement par rapport aux autres entreprises du luxe, avec -2,23% pour Richemont, -2,65% pour Swatch, ou encore -1,04% pour LVMH.

Goldman Sachs privé de carburant

Le bénéfice net de Goldman Sachs (+1,61%) a reculé de 62% au deuxième trimestre à 1,1 milliard de dollars, affecté une nouvelle fois par le manque d'opérations de fusion-acquisition ainsi qu'une activité moindre dans la gestion d'actifs.

La tech bientôt en scène

Mercredi, juste après la clôture de la Bourse, on attend notamment les résultats de Tesla (+1,53%) et de Netflix (+0,87%). Ces deux actions ont été parmi les favorites de l'année, Tesla ayant pris 13,80% ce mois-ci et 142% depuis le début de l'année. Le titre de Netflix a gagné 8,3% en juillet et 62% cette année.

Le pétrole en hausse

Les cours du pétrole sont en hausse, le marché se concentrant sur les tensions autour de l'approvisionnement avec la baisse des flux russes et saoudiens de brut.

Vers 15H40 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre prenait 1,04% à 80,46 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en août, 0,86% à 76,40 dollars.