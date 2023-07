Revue boursière: l’inflation recule, les actions remontent et Bruxelles signe une des meilleures performances

Les marchés anticipent

Même si l’on sait que la hausse des taux qui sera annoncée par la BCE ne sera sans doute pas la dernière cette année, les opérateurs ont commencé à anticiper comme cela s’est fait aux États-Unis, une prochaine détente sur les taux courts des banques centrales. Ce qui s’est ressenti sur toute la courbe des taux, avec des rendements à 10 ans qui ont reflué un peu partout d’une vingtaine de points.

En conséquence, le retour des acheteurs vers les valeurs les plus sensibles au loyer de l’argent s’est confirmé sur la semaine. Avec notamment les immobilières qui ont retrouvé des couleurs. Et cela, notamment au Royaume-Uni où le recul de l’inflation a été salué par un retour des investisseurs vers la brique. À New York, les gestionnaires ont interprété les dernières statistiques montrant un ralentissement de l’économie, tout en intégrant les bons résultats trimestriels publiés sur la semaine. En dix jours, 74 résultats trimestriels d’entreprises du S&P500 ont été publiés, dont 57 meilleurs que prévu (77 %) et 13 moins bons que prévu (17,5 %). Les premiers poids lourds financiers ont impressionné, à l’exception notable de Goldman Sachs qui reste extrêmement profitable, mais a vu certains pans de ses activités reculer, dans les prêts immobiliers, les opérations de marché ou encore l’activité cartes de crédit.

Tesla accélère et ralentit

Autre géant du Nasdaq, Tesla a dévoilé ses résultats mercredi soir, et dans l’attente d’y voir plus clair, les opérateurs ont préféré lâcher du lest, ce qui a fait déraper l’action. Pourtant, sur le fond, les bénéfices de Tesla ont augmenté de 20 % sur le trimestre écoulé, avec une hausse marquée des livraisons de véhicules grâce à des baisses de prix importantes. La hausse du chiffre d’affaires est de 47 % à 24,9 milliards de dollars. On l’aura compris, la marge bénéficiaire par voiture recule, mais le nombre de ventes augmente. Par ailleurs, le groupe Tesla accroît aussi ses revenus liés au stockage et à la vente d’électricité au travers de son réseau de bornes de recharge.

À Bruxelles, c’est à l’approbation aux États-Unis d’une molécule développée par la société gantoise Argenx que l’on doit la hausse de 6 % de l’indice Bel 20. L’excellente nouvelle qui en annonce d’autres, a fait bondir l’action Argenx de près de 50 % sur la semaine, elle qui pesait 10 % du Bel 20 auparavant. L’entreprise a profité de l’ambiance pour lever 1,1 milliard d’euros en émettant de nouvelles actions. De quoi tenir jusqu’à l’arrivée des bénéfices en 2025.