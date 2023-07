Les résultats du premier semestre des entreprises ne chamboulent pas les Bourses européennes

Paris a reculé de 0,16%, mais Francfort a pris 0,13%, Londres 0,17% et Milan 0,20%. Lundi, elles avaient déjà fini proches de l'équilibre.

La Bourse de Bruxelles est celle avec la plus forte hausse. Après avoir échoué à se maintenir au-dessus des 3.800 points la veille, l'indice BEL 20 repartait à la hausse mardi parmi des indices européens partagés, l'indice bruxellois gagnant finalement 0,73% à 3.815,25 points avec 14 de ses éléments dans le vert, Sofina (208,80) en tête avec un bond de 4,71% devant Aperam (29,82) et KBC (68,62), en hausse de 2,90 et 2,14%.

Valeurs de clôture du 25 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 52,92 (52,70)

Ackermans + 158,10 (157,40)

Aedifica - 61,65 (62,50)

Ageas + 38,79 (38,26)

Aperam + 29,82 (28,98)

arGEN-X - 477,80 (478,90)

Barco + 20,68 (20,52)

Cofinimmo - 70,60 (72,10)

D'Ieteren + 157,80 (155,70)

Elia - 112,80 (113,70)

Galapagos - 37,43 (38,16)

GBL + 74,02 (72,94)

KBC + 68,62 (67,18)

Melexis + 94,10 (93,15)

Proximus + 7,32 (7,26)

Sofina + 208,80 (199,40)

Solvay + 106,30 (104,45)

UCB + 81,82 (81,42)

Umicore + 27,50 (27,37)

WDP - 27,74 (27,86)

L'avis des Brockers sur KBC, Sofina et VGP

KBC (+2,1% à 68,62 euros) a été remonté de « conserver » vers « acheter » chez Deutsche Bank, l’objectif grimpant de 77 vers 82 euros. L’analyste met en avant plusieurs éléments qui soutiennent les perspectives favorables. Il souligne tout d’abord la hausse des taux orchestrée par la BCE qui permet de tabler sur une forte progression de la marge d’intérêt. « Nous attendons également une bonne dynamique en provenance de l’assurance, accompagnée d’une solide gestion des coûts ». Sur le court terme, il estime également que les résultats trimestriels et les versements aux actionnaires constitueront des facteurs de soutien. « Le niveau actuel constitue un bon point d’entrée ».

Sofina (+4,7% à 208,8 euros) a été confirmé à « acheter » chez KBC Securities, avec un objectif fixé à 300 euros suite à l’annonce des résultats trimestriels. L’analyste souligne que la valeur nette d’inventaire n’a pas fortement fluctué par rapport à la fin 2022. Si le portefeuille de participations non cotées a souffert, le portefeuille coté a lui bénéficié du bon premier semestre sur les marchés boursiers.

VGP (inchangé à 94,5 euros) a été maintenu à « acheter » chez Kepler Cheuvreux, avec un objectif fixé à 102 euros. Après l’annonce d’une co-entreprise avec Deka dans l’immobilier de logistique, l’analyste souligne que le promoteur n’est plus uniquement dépendant d’Allianz Real Estate pour assurer sa croissance future. « Cette nouvelle permet de réduire le profil de risque ». Dans le même temps, SocGen (« vendre ») a remonté son objectif de 74 vers 84 euros.

Fausse note pour Spotify

Le numéro un mondial des plateformes audio Spotify dévissait de 13,95% à New York. Si l'entreprise a enregistré un bond record de ses utilisateurs actifs, à 551 millions, elle a vu sa perte opérationnelle se creuser considérablement d'avril à juin, à -247 millions d'euros, à cause, entre autres, de coûts de restructuration et de charges sociales.

Du côté du pétrole et des devises

Les prix du pétrole continuent de prendre de la hauteur après les sommets en trois mois atteints lundi, avec les promesses de soutien à l'économie par le gouvernement chinois et la bonne tenue du consommateur américain alors que l'offre est diminuée par l'Opep+.

Vers 15H35 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en septembre, prenait 0,55% à 83,19 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois reculait de 0,74% à 79,32 dollars.

L'euro perdait 0,10%, à 1,1053 dollar.

Le bitcoin montait de 0,21% à 29.210 dollars.