La Réserve fédérale américaine remonte ses taux directeurs au plus haut depuis 22 ans

Effets secondaires limités

Techniquement, la Fed visait à freiner rapidement l’expansion économique et provoquer une courte récession propre à peser sur la demande des entreprises et des ménages, de manière à faire baisser les prix. Mais le Comité a noté que l’activité économique, si elle s’est développée à un rythme modéré, n’a pas eu d’impact sur le taux d’emploi, avec un taux de chômage très faible. La pression inflationniste est donc en partie issue désormais de la hausse des salaires. Bref, le traitement de choc de la Fed qui a fait passer ses taux de zéro pour-cent en mars 2022 à plus de 5 % aujourd’hui, n’a pas eu les effets escomptés. Mais ces effets qui interviennent avec un délai de plusieurs mois après des décisions qui freinent le crédit bancaire, ne sont pas perceptibles immédiatement.

Le Comité de politique monétaire a donc ajouté qu’il se réservait le droit de mettre à jour sa stratégie en fonction des données statistiques relatives à l’évolution de l’économie dans les mois à venir. Laisser imaginer aux observateurs le risque d’une dernière hausse de taux à l’automne ayant en l’occurrence un poids psychologique non négligeable.