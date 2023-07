Déjà en difficulté en Bourse, Mithra devrait être à court de cash dans deux mois

Si Mithra avait réussi à réduire ses pertes à -59,6 millions d’euros en 2022, contre près du double en 2021, on apprend désormais, dans une des slides, que le cash disponible devrait “s’étendre à septembre 2023” et que les besoins en rentrées financières se font sentir. Et quid après septembre ?

Car les réductions de coûts annoncées et les potentielles levées de fonds annoncées par le passé pourraient ne pas suffire.

Difficultés pour le produit phare ?

Effectivement, les chiffres de ventes du produit phare, la pilule contraceptive Estelle, ne sont pas très solides (9,2 millions d’euros, contre 13,4 millions un an plus tôt), malgré l’accès validé à de nouveaux marchés. Chose à quoi l’entreprise justifiait que 2021 a été une année de constitution de stocks dans certains pays et qu’il faut également le temps d’accéder aux nouveaux marchés via les distributeurs.

Ensuite, des questions restent en suspens. Quid de leur CDMO (manufacture de sous-traitance), qui coûte cher mais n’a décroché que peu de contrats ? Des rumeurs de vente ont circulé d’ailleurs. Quid des recherches dans le domaine du cancer, avec BCI Pharma (qui n’est pas nommé dans ce dernier rapport) ? Même si pour ce point, il est vrai que c’est peut-être encore un peu tôt, alors que l’entreprise annonçait des résultats précliniques positifs qu’en mars dernier. Et quid des relations sociales entre la direction et les travailleurs ?

Reste à voir comment le nouveau CEO, David H. Salomon, et le nouveau COO d’ailleurs, Xavier Paoli – un ancien d’UCB et GSK qui apparaît dans le document mais dont l’arrivée n’a pas été annoncée à la presse, l’équipe de communication ayant connu quelques mouvements récents, ça a probablement joué – vont agir pour redresser la barre.

Plus d’informations en cours de journée.