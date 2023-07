Wall Street attend impatiemment la décision de la Fed sur les taux d’intérêt

La Bourse de New York marquait le pas mercredi avant une décision monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et après une rare série de douze séances positives d’affilée. L’indice Dow Jones cédait 0,10 %, le Nasdaq, à forte coloration technologique était stable (0,00 %) et le S&P 500 reculait de 0,13 % vers 13H50 GMT.