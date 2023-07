La Bourse de Francfort, qui a terminé en hausse de 1,70%, a battu son record en clôture, à 16.406,03 points, dépassant son précédent plus haut qui datait du 16 juin. Paris a terminé en forte hausse de 2,05% et Londres n'a gagné que 0,21%, lésée par les secteurs de l'énergie et des télécommunications.

À lire aussi

L'indice BEL 20 devait rester de loin à la traine de ses voisins européens qui réagissaient fort positivement à une hausse des taux de la BCE conforme aux attentes, l'indice bruxellois ne gagnant pour sa part que 0,29% en terminant à 3.802,65 points avec 12 de ses éléments dans le vert.

Valeurs de clôture du 27 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev + 53,47 (52,84)

Ackermans + 158,10 (157,30)

Aedifica - 61,50 (62,35)

Ageas + 38,74 (38,65)

Aperam - 28,49 (29,21)

arGEN-X - 469,10 (473,80)

Barco - 20,56 (20,60)

Cofinimmo - 69,50 (70,75)

D'Ieteren + 159,40 (156,80)

Elia - 112,40 (113,00)

Galapagos - 36,88 (37,28)

GBL + 74,14 (73,68)

KBC + 68,08 (67,72)

Melexis + 95,45 (93,00)

Proximus - 7,18 (7,27)

Sofina + 214,00 (208,40)

Solvay + 107,55 (105,40)

UCB + 80,86 (80,76)

Umicore + 27,38 (27,32)

WDP + 27,92 (27,86)

L'avis des Brokers sur Econocom, UCB et Aperam

Econocom (-4,59% à 2,6 euros) a été maintenu à « conserver » chez KBC Securities, l’objectif étant descendu de 3,6 vers 3,3 euros suite à l’annonce des résultats pour les six premiers mois de 2023. « Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2023, ce qui nécessitera toutefois une nette hausse de la performance opérationnelle durant la seconde partie de l’année. Dans le contexte économique actuel, le niveau d’incertitude quant à ce redressement de la rentabilité est toutefois très élevé ».

UCB (+0,30% à 80,86 euros) a été confirmé à « acheter » chez Kepler Cheuvreux, avec un objectif fixé à 110 euros. L’analyste souligne que les résultats pour le premier semestre ont bénéficié d’éléments exceptionnels, avec des performances opérationnelles qui ont été de qualité et en ligne avec les attentes. « La direction n’a pas relevé ses objectifs pour l’ensemble de l’année, ce qui relève soit d’un excès de conservatisme ou d’investissements importants prévus pour la deuxième partie de 2023 ».

Aperam (-2,46% à 28,49 euros) a été confirmé à « conserver » chez Degroof Petercam, l’objectif de cours étant fixé à 35 euros suite à l’annonce des résultats pour le premier semestre. « Les chiffres sont ressortis en ligne avec les attentes du consensus, après la forte correction des attentes bénéficiaires qui s’était produite durant les derniers mois suite au recul des cours pour l’acier inoxydable. Nous conservons une recommandation neutre en raison du manque de visibilité sur les perspectives de redressement ».