Pas de tendance pour les Bourses européennes, le Bel 20 déprimé

En tête des baisses, AB InBev (52,05) et Umicore (26,92) chutaient de 2,75 et 2,43%, les hausses étant emmenées par Barco (21,18) et Galapagos (38,08) avec des mieux de 2,82 et 2,15%. UCB (80,52) était finalement positive de 1% et Solvay (109,10) négative de 0,46%, KBC (68,40) reculant de 0,58% tandis que Ageas (38,53) gagnait de justesse 0,05%.

La Bourse de Paris a gagné 0,29% et la Bourse de Milan 0,49%. La Bourse de Londres a fini proche de l'équilibre (+0,07%), tandis que la Bourse de Francfort a cédé 0,14% après avoir signé un nouveau record en séance. Sur le mois, les quatre places boursières ont gagné entre 1,3% et 5%.

Valeurs de clôture du 31 juillet des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 52,05 (53,52)

Ackermans - 158,40 (158,60)

Aedifica + 62,50 (61,90)

Ageas + 38,53 (38,51)

Aperam - 28,72 (28,74)

arGEN-X + 457,00 (454,00)

Barco + 21,18 (20,60)

Cofinimmo + 71,20 (71,10)

D'Ieteren - 158,70 (159,80)

Elia + 111,90 (111,80)

Galapagos + 38,08 (37,28)

GBL - 73,54 (73,90)

KBC - 68,40 (68,80)

Melexis + 97,90 (96,70)

Proximus - 6,97 (7,04)

Sofina + 216,20 (215,60)

Solvay - 109,10 (109,60)

UCB + 80,52 (79,72)

Umicore - 26,92 (27,59)

WDP - 26,88 (27,18)