La Bourse de Paris reculait de 0,78% à 09H00 (07H00 GMT), Francfort de 0,88%, Milan de 0,52% et Londres de 0,52% dans les premiers échanges. Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt souverains progressent légèrement. De son côté, le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles gagnait 0,28 % à 3 737,05 points.

L'agence d'évaluation financière Fitch a rétrogradé d'un cran, mardi, la note des Etats-Unis, la première économie mondiale, de AAA, la plus élevée, à AA+. Une décision justifiée, selon Fitch, par les crises politiques à répétition autour du budget et de la dette, et des inquiétudes sur l'accélération des dépenses publiques.

"Même si l'abaissement de la note de Fitch ne nous apprenne rien sur la gouvernance politique américaine que nous ne sachions déjà, les investisseurs semblent chercher à tester jusqu'où le marché pourrait descendre", commente Michael Hewson.

Eviter une surchauffe de l'économie

Les marchés ont connu un début d'année faste. Pour certains acteurs du marché, cette dynamique est exagérée compte tenu du risque de récession qui n'est pas encore totalement écarté.

Le prochain sujet d'attention des investisseurs sera les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis en juillet, attendus vendredi. Ces données seront regardées via le prisme de la banque centrale américaine, la Fed, qui pourrait poursuivre son resserrement monétaire si elle juge que l'économie reste en surchauffe. L'indice des prix à la consommation de juillet sera aussi particulièrement scruté la semaine prochaine.

Ce jeudi, c'est la Banque d'Angleterre (BoE) qui se réunit pour statuer sur sa politique monétaire, dans un contexte de net ralentissement de l'inflation (7,9% en juin) après son pic à plus de 11,1% en octobre 2022. Michael Hewson s'attend au minimum à "une hausse de 25 points de base" du taux directeur de la BoE, même si "certains pourraient pousser en faveur d'une hausse de 50 points de base".