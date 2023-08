Reprise de la croissance en zone euro : vers un tassement de l’inflation ?

Au cours du deuxième trimestre de cette année, le PIB de la zone euro a augmenté de 0,3 % par rapport au trimestre précédent. La publication de ce chiffre par Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, confirme ainsi la poursuite d’une croissance positive et ce, malgré le durcissement monétaire des banques centrales. Comment expliquer cette croissance plus forte que prévu ? Par “la résilience des dépenses de consommation et [par] la forte progression des investissements des entreprises”, estime Guy Wagner, chief investment officer (CIO) de la société de gestion Banque de Luxembourg Investments (BLI).