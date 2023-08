Dans les premiers échanges, tandis que Paris gagnait 0,23 %, Francfort (-0,01 %) et Londres (-0,06 %) oscillaient autour de l’équilibre vers 07H05 GMT. A Bruxelles, le BEL 20 connaît une légère hausse vers 07H15 GMT, avec 0,10 % à 3 718,66 points.

Galapagos plombe le BEL 20

Galapagos est le plus grand perdant du BEL 20 à l’ouverture des marchés ce vendredi. La société de biotechnologie perd plus de 1,8 % après environ une demi-heure de cotation suite à la publication des chiffres semestriels tard jeudi soir. Galapagos a notamment revu à la baisse ses prévisions de ventes pour le médicament Jyseleca contre la polyarthrite rhumatoïde et a ajouté qu’elle examinait des “options stratégiques” pour ce médicament.

Jyseleca est à ce jour le seul médicament du portefeuille de Galapagos dont l’utilisation a été approuvée. Le médicament contre la polyarthrite rhumatoïde et la colite ulcéreuse, une maladie inflammatoire de l’intestin, devrait générer un chiffre d’affaires de 100 à 120 millions d’euros d’ici à 2023. Jusqu’à présent, les prévisions étaient de 140 à 160 millions d’euros. "En conséquence, nous évaluons actuellement les différentes options stratégiques pour Jyseleca." Le médicament est autorisé dans l’Union européenne, en Grande-Bretagne et au Japon, mais pas aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires du groupe au premier semestre a augmenté de 20 % pour atteindre 328,8 millions d’euros, dont 54,3 millions d’euros proviennent de la vente de médicaments. Le bénéfice net s’élève à 28,3 millions d’euros, contre une perte de 32,3 millions d’euros au premier semestre 2022.

La société dispose en outre d’une trésorerie de 3,9 milliards d’euros.