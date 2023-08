La Bourse de Paris a terminé à +0,06% et celle de Francfort à -0,01%, tandis que Londres (-0,13%) et Milan (-0,14%) ont enregistré de toutes petites baisses. Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt à long terme ont progressé, notamment le rendement de l'emprunt de l'État allemand à 30 ans, qui a atteint un plus haut depuis 2014.

La Bourse de Bruxelles a, quant à elle, entamé la nouvelle semaine avec une légère perte. L'indice BEL 20 a glissé de 0,41% à 3 716,02 points.

La perte quotidienne la plus importante parmi les valeurs de l'indice a été enregistrée par Galapagos. Le titre biotechnologique a perdu 5,62% à un prix de clôture de 37,27 euros. RBC a abaissé son objectif de cours pour le titre de 41 euros à 38 euros.

Umicore a terminé également en baisse de 1,15% à 26,74 euros. Le groupe de fonds Schroders a augmenté sa participation dans le groupe métallurgique à 3,14%.

Valeurs de clôture du 7 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :