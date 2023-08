La Bourse de Milan en particulier a chuté de 2,12 %, sa pire séance depuis un mois, en raison de la dégringole de ses valeurs bancaires. Paris a perdu 0,69 %, Londres 0,36 % et Francfort 1,10 %. La Bourse de Bruxelles a également terminé en baisse ce mardi. L’indice BEL 20 a perdu 0,46 % à 3.699,10 points.

La plus forte perte journalière parmi les valeurs de l’indice a été enregistrée par Galapagos. Le titre biotechnologique a chuté de 3,68% à 35,90 euros. KBC a également connu des jours meilleurs. L’action financière a perdu 2,07% à 68,06 euros. La décision du gouvernement italien de taxer les bénéfices excédentaires du secteur bancaire et la dégradation de la note de crédit de 10 banques américaines n’y sont pas étrangères.

Sur le marché général, Mithra était cotée à la clôture avec une perte de 16,83% à un prix de clôture de 2,55 euros. Plus tôt dans la journée, le groupe pharmaceutique avait grimpé solidement. Le groupe a nommé Gedeon Richter en tant que producteur supplémentaire de l’ingrédient actif estetrol pour produire les médicaments Estelle et Donesta.

Valeurs de clôture du mardi 08/08 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev – 51,30 (51,31)

Ackermans – 156,60 (157,60)

Aedifica – 62,05 (62,20)

Ageas – 37,48 (38,31)

Aperam – 27,36 (27,47)

arGEN-X + 447,80 (442,10)

Barco – 20,72 (20,76)

Cofinimmo + 70,25 (69,95)

D’Ieteren – 159,10 (161,10)

Elia + 104,30 (104,10)

Galapagos – 35,90 (37,27)

GBL – 73,76 (74,22)

KBC – 68,06 (69,50)

Melexis – 91,50 (93,40)

Proximus – 6,42 (6,51)

Sofina – 205,60 (207,40)

Solvay – 103,95 (104,60)

UCB + 81,12 (79,92)

Umicore – 26,10 (26,74)

WDP – 25,72 (25,74)

L'avis des Brokers sur Euronav, Melexis et Bpost

Euronav (+2,6% à 15,88 euros) a été confirmé à « acheter » chez ING, l’objectif étant remonté de 15 vers 16,4 euros. L’analyste estime que le cycle positif dans lequel se trouve le groupe pourrait encore durer plusieurs années en raison de la hausse de la demande sur le marché du transport pétrolier. « Les nouvelles capacités mettront environ 30 mois avant d’arriver sur le marché. Dès lors, des bénéfices et des dividendes élevés sont probables sur la période de 2023 à 2025, et nous estimons qu’une prime plus importante se justifie ».

Melexis (-2% à 91,5 euros) a vu son objectif grimper de 86 vers 95 euros chez Deutsche Bank, la recommandation étant confirmée à « conserver ». Cette révision intervient alors que la direction a relevé ses objectifs pour l’exercice 2023 suite à la présentation des derniers résultats trimestriels. L’analyste pointe également vers l’Investor Day de novembre 2023 comme étant susceptible de soutenir l’enthousiasme pour le titre. Il estime toutefois que X-Fab (+0,4% à 11,06 euros) est actuellement une meilleure alternative, et donne un avis « acheter » avec un objectif de 13 euros.

Bpost (-0,2% à 4,58 euros) a été maintenu à « conserver » chez Jefferies, qui a relevé son objectif de 4,2 vers 4,5 euros à l’occasion d’une étude consacrée aux groupes postaux du Benelux. « Le groupe a dégagé une performance supérieure aux attentes durant le deuxième trimestre, notamment grâce au redressement des livraisons de colis ». L’analyste a dès lors relevé son objectif pour la marge opérationnelle de l’exercice 2023.