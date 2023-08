Les Bourses européennes sur le rebond

En Asie, la tendance était encore à la baisse: Tokyo a cédé 0,53%, Shanghai 0,49% et Hong Kong était stable (-0,02%) dans les derniers échanges.

Après la publication mardi d'une chute des importations et exportations chinoises en juillet, les investisseurs encaissent mercredi l'annonce d'une baisse de l'indice des prix à la consommation en Chine, principale jauge de l'inflation, à -0,3% sur un an en juillet.

Le pays entre ainsi en déflation pour la première fois depuis 2021, une mauvaise nouvelle pour l'économie car cela signifie que les consommateurs, au lieu de dépenser, reportent leurs achats dans l'espoir de davantage de baisses de prix.

Quant à l'indice des prix à la production, il s'est de nouveau contracté en juillet (-4,4%) pour le dixième mois consécutif.

"Ces chiffres vont amplifier les inquiétudes concernant le potentiel de croissance économique de la Chine", estime Stephen Innes, de SPI Asset Management.

La crise de l'immobilier, un secteur qui a longtemps représenté le quart du PIB de la Chine, est la "principale" raison de ce "choc déflationniste", estime l'économiste Andrew Batson, du cabinet Gavekal Dragonomics.

Nombre d'économistes préconisent désormais un vaste plan de relance pour soutenir l'activité, mais les autorités s'en tiennent pour le moment à des mesures ciblées et des déclarations d'intention à l'égard du secteur privé, sans résultats probants.

Pour Stephen Innes, l'économie chinoise, "qui était autrefois la plus grosse machine à exportations du monde, pourrait avoir du mal à retrouver sa gloire d'antan dans un avenir proche". Il souligne de plus que "bon nombre des anciens moteurs de la croissance sont sous pression (production manufacturière/exportations et logement) ou ne sont tout simplement plus aussi nécessaires que par le passé (projets d'infrastructure coûteux tels que les aéroports, les métros et les chemins de fer)".

La baisse des prix en Chine pourrait avoir un impact sur les politiques monétaires occidentales, selon Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

"Combien de hausses de taux pouvons-nous encore attendre dans les mois à venir alors qu'il y a une impulsion déflationniste claire en provenance d'Asie, et où se situe le point d'inflexion concernant le risque d'un resserrement excessif", s'interroge-t-il.

La publication, jeudi, de l'indice des prix à la consommation de juillet aux États-Unis sera un premier indicateur de ce que les marchés peuvent attendre des prochaines réunions de banques centrales.

SoftBank Group déçoit

SoftBank Group (-3,13% à Tokyo) a annoncé mardi après la clôture de la Bourse de Tokyo une perte surprise sur son premier trimestre équivalente à trois milliards d'euros. Il y a cependant quelques signes encourageants, comme le boom de l'intelligence artificielle et le projet de la méga-introduction en Bourse de sa filiale Arm, référence mondiale des architectures de microprocesseurs.

Selon le quotidien Nikkei, Apple et Samsung vont profiter de cette prochaine opération à Wall Street pour investir dans Arm, alors que le géant américain Nvidia serait également sur les rangs.

Du côté du pétrole et des devises

Les cours du pétrole étaient proches de l'équilibre vers 07H15 GMT: le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, lâchait 0,08% à 86,10 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, 0,22% à 82,74 dollars.

Le dollar perdait du terrain face à plusieurs devises. Par rapport à l'euro il cédait 0,20%, à 1,0978 dollar pour un euro.

Le bitcoin reculait de 0,76% à 29.755 dollars.