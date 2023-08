Paris a clôturé en baisse de 1,26 %, Londres de 1,24 % et Francfort de 1,03 %. Sur la semaine, seule Paris affiche un bilan hebdomadaire légèrement positif (+0,34 %), notamment grâce aux bonnes performances du secteur du luxe jeudi.

La Bourse de Bruxelles a de nouveau été marquée par le rouge ce vendredi. L’indice Bel20 a perdu 0,91 % à 3.684,94 points. Sur les 20 valeurs entrant dans le calcul de l’indice, 18 ont perdu du terrain, dont sept plus de 2 %. Les pertes quotidiennes les plus importantes ont été enregistrées par Sofina et Cofinimmo. La holding a perdu 2,66 % à 204,80 euros, l’investisseur immobilier 2,61 % à 70,80 euros.

Valeurs de clôture du vendredi 11 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :