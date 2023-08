Revue boursière : vers une accalmie pour la Réserve fédérale américaine

Ralentissement

Au niveau macroéconomique, la principale nouvelle de la semaine a clairement été l’annonce d’une croissance faible de l’inflation aux États-Unis durant le mois de juillet, un facteur qui laisse espérer que la Réserve Fédérale américaine (Fed) pourrait s’abstenir de relever son taux directeur à l’occasion de sa prochaine réunion en septembre. Cette bonne nouvelle a toutefois été rapidement compensée ce vendredi par l’annonce d’un indice des prix à la production légèrement supérieur aux attentes.

Le président de l’argentier américain, Jérome Powell, pourrait donner davantage d’indices au sujet de l’orientation future de la politique monétaire américaine lors de la réunion annuelle de Jackson Hole qui se tiendra entre le 24 et le 26 août prochain.

”Dans la zone euro, l’inflation ralentit également, bien que les tensions inflationnistes semblent plus persistantes qu’aux États-Unis”, souligne Guy Wagner (Banque de Luxembourg Investments). “De plus en plus d’investisseurs semblent embrasser la thèse d’un atterrissage en douceur de l’économie mondiale en dépit de la forte hausse des taux d’intérêt, étant donné la détente récente des tensions inflationnistes et la résilience persistante des activités de services”. Il souligne également que la saison de publication des résultats a également été à la hauteur des attentes jusqu’à présent.

Déception sur les prévisions

La semaine a été particulièrement riche au niveau des annonces de résultats trimestriels. Au niveau des grandes capitalisations belges, KBC a publié des chiffres supérieurs aux attentes, accompagnés d’un important programme de rachat d’actions propres (1,3 milliard d’euros). Le marché a toutefois préféré sanctionner lourdement le titre en raison de revenus d’intérêts ressortis légèrement en dessous des attentes. Les actions bancaires ont également été impactées par l’annonce d’une dégradation de la note de Moody’s sur les banques américaines.

Cette morosité se retrouve aussi au niveau européen. Maximilian Uleer, Head of European Equity and Cross-Asset Strategy chez Deutsche Bank, souligne ainsi que 63 % des entreprises de l’indice STOXX 600 ont annoncé des résultats semestriels supérieurs aux attentes. “Les marches ont toutefois réagi négativement durant les dernières semaines, parce que les directions ont généralement fourni des commentaires plus prudents pour la seconde partie de l’année. Les révisions des attentes bénéficiaires ont d’ailleurs été orientées à la baisse, et le consensus s’attend à un recul des bénéfices de 9 % pour la seconde partie de 2023 (par rapport à la période similaire de 2022)”.

Petites capitalisations

En dehors du BEL20, bpost a surfé sur ses résultats semestriels satisfaisants (+5 %), poussé par une bonne reprise de l’activité dans la livraison de colis. Les bons résultats annoncés par PostNL ont davantage pesé dans la balance que le départ du CEO d’une de ses trois divisions opérationnelles, qui a dû quitter sa fonction en raison de l’enquête réalisée en interne sur la surfacturation de certains contrats avec les pouvoirs publics belges.

De son côté, Mithra a grimpé de plus de 13 % sur la semaine écoulée, ce qui porte le gain à plus 44 % sur le mois écoulé, et ce en dépit d’une correction de 16 % durant la séance de mardi. Le titre a été soutenu par l’annonce d’un accord passé avec Gedeon Richter pour la fourniture d’Estétrol, et par l’annonce d’un doublement des ventes d’Estelle sur les marchés européens durant le premier semestre.