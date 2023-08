Les Bourses européennes ont ouvert en légère baisse lundi, observant notamment la situation du grand promoteur immobilier chinois Country Garden, qui ravive les inquiétudes sur l'économie de la deuxième puissance économique mondiale.

"La semaine commence sous de mauvais auspices alors que les inquiétudes concernant l'immobilier chinois s'intensifient avec la suspension par Country Garden d'une dizaine d'obligations à compter de ce lundi", commente Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

L'immobilier chinois en crise

L'action du promoteur Country Garden, l'un des plus grands groupes immobiliers de Chine, s'effondrait de plus de 16% à Hong Kong et valait moins d'un dollar hongkongais (à peine 10 centimes d'euro).

Le groupe, qui doit publier dans le courant du mois ses résultats semestriels, dit s'attendre à une perte nette de l'ordre de 45 à 55 milliards de yuans (entre 5,6 et 7 milliards d'euros), au moment où le secteur immobilier dans le pays traverse une grave crise.

Et à l'image d'Evergrande, son concurrent endetté à hauteur de plus de 300 milliards d'euros, tout effondrement de Country Garden aurait des répercussions catastrophiques sur le système financier et l'économie chinoises.

"Les investisseurs craignent également que les données économiques qui doivent être publiées cette semaine en Chine ne viennent encore assombrir davantage le sentiment de marché, poursuit Ipek Ozkardeskaya.

Dans ce pays, les chiffres des ventes de détail et production industrielle en juillet sont attendus mardi et les prix dans l'immobilier en juillet mercredi.

Cette semaine, les investisseurs se tourneront aussi vers les Etats-Unis, pour les "ventes au détail et les bénéfices des grands distributeurs américains, notamment Walmart, Target et Home Depot", commente encore l'analyste. "Des ventes au détail plus élevées que prévu pourraient alimenter l'idée que l'économie américaine évitera la récession, sur fond de resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale (Fed)", la banque centrale américaine, détaille Ipek Ozkardeskaya.

Du côté des matières premières

Vers 07H40 GMT, les cours du pétrole baissaient, après avoir signé vendredi leur septième semaine de hausse d'affilée. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, lâchait 0,86% à 86,06 dollars et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, reculait de 0,96% à 82,39 dollars.

Le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne pour le gaz naturel, a reculé de 3,12% à 35,90 euros le mégawattheure (MWh).

Le rouble en chute

Du côté des devises, le rouble poursuivait lundi matin sa chute, s'échangeant à plus de 100 pour 1 dollar et 110 pour 1 euro, une première depuis mars 2022, lorsque la monnaie russe s'était effondrée dans la foulée de l'assaut contre l'Ukraine.

Le dollar était quant à lui à l'équilibre (+0,02%) face à l'euro, à 1,0946 dollar pour un euro.