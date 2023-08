L'économie chinoise ébranlée : inquiétude mais pas de panique sur les marchés

En réaction aux mauvaises statistiques, quelques grandes banques anglo-saxonnes ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance de l’économie chinoise au-dessous de 5 %. “JPMorgan est l’une d’entre elles, mais elle envisage en même temps d’augmenter l’objectif de croissance du PIB du troisième trimestre pour les États-Unis, sur la base de données très solides sur les ventes au détail. Par conséquent, la Chine et les États-Unis évoluent dans des directions opposées”, note Frank Vranken, Chief Investment Officer chez Edmond de Rothschild (Europe) .

Alternative attractive

En clair, les bonnes nouvelles provenant d’autres parties du monde, notamment des États-Unis, contrebalancent celles nettement plus inquiétantes provenant de Pékin. “On n’est pas dans une situation où tout dépend de la Chine. Il y a aussi des pays comme l’Inde et l’Arabie saoudite qui apportent des relais en termes de croissance. L’Arabie saoudite s’est lancée dans un gigantesque programme d’infrastructures notamment”, poursuit le stratégiste. Qui se montre néanmoins prudent sur l’évolution des marchés boursiers. D’autant que le marché obligataire américain semble de plus en plus être une alternative attractive aux actions. Le taux réel (c’est-à-dire le taux nominal auquel on soustrait l’inflation attendue) des obligations US à dix ans est remonté à 2 %, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis 2009.

”En conséquence, le billet vert semble encore plus attrayant, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les autres devises. Cette évolution a aussi attiré l’attention des marchés boursiers. Depuis le début du mois, la technologie, les constructeurs automobiles et les métaux de base ont tous subi le plus gros de la correction”, poursuit Frank Vranken.

La Deutsche Bank s’attend quant à elle à une série de mesures d’assouplissement du gouvernement chinois, en particulier sur le marché du logement. Ses analystes sont assez confiants à long terme. “Le gouvernement chinois envoie un message clair aux investisseurs en abaissant les taux plus tôt que prévu, en mettant en pause l’affichage du chômage des jeunes et en envisageant de supprimer le droit de timbre sur les transactions boursières. Nous conservons nos vues légèrement plus constructives à plus long terme en raison des mesures de relance probablement plus agressives et des valorisations faibles”, souligne la banque allemande dans une note publiée le 15 août.

Effet domino sur les devises

Les régions les plus touchées par les ratés de la croissance chinoise sont celles qui exportent massivement des matières premières ou des métaux précieux. Cela vise des pays comme l’Australie, le Chili ou la Malaisie. En Europe, l’Allemagne devrait aussi pâtir de cette ombre chinoise vu le niveau important de ses exportations au pays du Milieu. “Certains avertissements sur résultats- comme celui de Siemens- sont d’ailleurs souvent liés à l’affaiblissement de l’économie chinoise”, note Frank Vranken.

Selon lui, une dépréciation du yuan pourrait aussi avoir un “effet domino” sur d’autres devises de pays - comme le Japon ou Taiwan - dont les économies sont aussi fortement liées à la Chine. “Il pourrait y avoir une série de déprécations de devises pour une question de protection de parts de marché”, estime-t-il.