Les Bourses européennes ont ouvert en baisse, dans le sillage des pertes des indices asiatiques et américains, les investisseurs attendant des indicateurs macroéconomiques en zone euro et aux Etats-Unis, ainsi que la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Inflation aux USA

Les inquiétudes pèsent encore sur les marchés mercredi et ont été "exacerbées par la résurgence des craintes d'une attitude plus agressive de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed), ce qui a provoqué un désintérêt pour les actifs à haut risque", commente Stephen Innes, analyste de SPI AM.

En effet, mardi, un membre de la Réserve fédérale américaine a affirmé qu'il était encore trop tôt pour déclarer victoire face à l'inflation et mettre un terme au cycle de hausse des taux d'intérêt, tout en reconnaissant que l'inflation évoluait désormais dans la bonne direction. "Je ne suis pas prêt pour annoncer que nous en avons terminé mais je vois des signes positifs", a estimé le président de la branche de Minneapolis, Neel Kashkari, lors d'une conférence dans la ville du nord des États-Unis. "Je veux voir des éléments convaincants démontrant que l'inflation est bel et bien sur le point de revenir à 2%, il faudra ensuite un peu de temps pour l'y stabiliser", a répondu M. Kashkari à une question sur l'opportunité d'une éventuelle baisse de taux.

La Fed pourrait cependant, selon lui, commencer à abaisser son principal taux en 2024, si la décélération de l'inflation s'est confirmée. Dans le sillage de ces déclarations, la publication des minutes de la Fed est attendue mercredi. Elles "offriront un aperçu des délibérations de la dernière réunion de la Fed après que la banque centrale américaine a relevé ses taux de 25 points de base lors de la réunion de juillet, après une pause en juin", relève Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

Une économie chinoise troublée

Les économistes des banques JPMorgan Chase et Barclays ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour la Chine en 2023 après la publication d'une série d'indicateurs de mauvaise facture pour juillet, dont les ventes de détail et la production industrielle mardi, et les prix des logements neufs mercredi.

La deuxième économie mondiale a par ailleurs décidé de ne plus publier le détail par âge des chiffres du chômage après le niveau record atteint chez les jeunes ces derniers mois.

Remontée de l'euro

Le dollar refluait face au yen, à raison d'un dollar pour 145,40 yens vers 06H40 GMT contre 145,57 yens mardi à 21H00 GMT.

L'euro s'appréciait au contraire face à la devise japonaise, un euro valant 158,83 yens contre 158,75 yens la veille. La monnaie européenne montait à 1,0925 dollar pour un euro, contre 1,0905 dollar mardi à 21H00 GMT.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI perdait 0,28% à 80,76 dollars vers 06H30 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,31% à 84,63 dollars.