Les Bourses européennes terminent sans réelle tendance peu animées par la Fed, le Bel 20 à la traîne

La Bourse de Paris a légèrement reculé de 0,10% à 7.260,25 points, la Bourses de Londres de 0,44%, tandis que la Bourse de Francfort a pris 0,14%.

Valeurs de clôture du mercredi 16 août des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 50,73 (50,89)

Ackermans + 159,30 (158,50)

Aedifica - 59,20 (59,60)

Ageas + 37,21 (37,14)

Aperam - 26,59 (26,81)

arGEN-X - 459,30 (464,30)

Barco - 19,60 (19,86)

Cofinimmo - 69,95 (70,25)

D'Ieteren - 153,90 (156,30)

Elia - 100,70 (101,80)

Galapagos - 35,69 (35,98)

GBL + 73,40 (73,36)

KBC - 63,34 (64,88)

Melexis - 87,65 (88,25)

Proximus - 6,66 (6,70)

Sofina - 203,00 (203,60)

Solvay + 104,10 (103,45)

UCB - 81,50 (82,18)

Umicore - 24,37 (24,87)

WDP + 25,46 (25,36)

Avis des brokers pour Euronav, KBC et Fagron :

Euronav (+2,25% à 16,585 euros) a reçu un premier avis "surpondérer" de la part de JPMorgan, avec un objectif fixé à 19,5 euros. "Notre objectif est basé sur la valeur des 66 navires dans la flotte, sur laquelle nous avons appliqué une décote de 25%. L’équilibre des forces entre les deux principaux actionnaires n’a pas beaucoup évolué durant ces derniers mois". Dans le même temps, Kepler Cheuvreux a confirmé sa note à "acheter", avec un objectif descendu de 22,9 vers 21,9 euros.

KBC (-2,37% à 63,34 euros) a enregistré deux nouvelles baisses d’objectifs suite à la présentation des résultats trimestriels, vers 89 euros chez Kepler Cheuvreux et vers 80 euros chez Deutsche Bank, les deux maisons maintenant leur avis à "acheter". Ces révisions sont liées à l’annonce que le groupe a dû augmenter ses réserves pondérées du risque de 4 milliards d’euros. "Ceci pourrait remettre en cause un nouveau programme de rachat d’actions propres en 2024", estime l’analyste de Kepler Cheuvreux. "Le groupe reste bien capitalisé et nous sommes positifs pour l’évolution des revenus d’intérêts par rapport aux concurrents".

Fagron (-0,18% à 16,22 euros) a été maintenu à "conserver" chez ING, l’objectif étant relevé de 17 vers 17,5 euros suite à la publication des résultats semestriels. L’analyste n’a pas apporté de modifications importantes à ses attentes. "Les vents contraires rencontrés en Amérique latine ont été compensés par une croissance solide aux Etats-Unis, où le groupe a profité des pénuries de médicaments". Il estime que la valorisation actuelle est "juste".