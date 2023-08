Bitcoin: un crash éclair à cause d'Elon Musk ?

Après les coups durs dans le domaine des plateformes crypto avant l'été, la série noire continuerait-elle ? Le Bitcoin a en tout cas connu une chute du cours de près de 10% jeudi soir. La cause ? Selon le Wall Street Journal, qui a publié un rapport ce jeudi 17 août justement, SpaceX, l'entreprise aérospatiale d'Elon Musk, aurait vendu pour près de 373 millions de dollars de Bitcoin acquis les deux années précédentes. Ce qui n'a pas manqué d'inquiéter les investisseurs et crypto-investisseurs, et ce malgré des annonces précédentes d'intention d'achat. Ce qui était peut-être une ruse.