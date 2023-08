L'annonce d'une nouvelle co-entreprise dans la logistique par le promoteur immobilier VGP a rassuré le marché

Ceci avait permis au groupe de se constituer une banque de terrains conséquente dans des pays d’Europe centrale (Roumanie, Pays Baltes, Pologne, Hongrie) ou en Allemagne. Le groupe a ensuite subi une forte correction suite à la hausse des taux de la BCE, qui a entraîné une dégradation des valorisations des biens de logistique et une hausse des coûts de financement. En annonçant au début de l’automne 2022 une pause dans la création de nouvelle co-entreprise avec VGP, Allianz RE encore enfoncé davantage le cours qui a alors atteint un plus bas à 62 euros, soit une perte de 75% depuis les plus hauts.

Des attentes relevées

La situation s’est depuis stabilisée, avec un cours qui a rebondi de plus de 50% depuis ses plus bas pour approcher de nouveau la barre des 100 euros. Mieux même, la direction a récemment annoncé avoir signé un nouvelle joint-venture avec Deka Immobilien pour acheter une vingtaine de biens immobilier en Allemagne pour un montant de 1,1 milliard d’euros, qui lui permet de diversifier son portefeuille de clients et de réduire sa dépendance par rapport à Allianz RE.

Une nouvelle qui a été bien appréciée par le marché, avec des attentes qui ont été relevées depuis le début 2023. Le consensus reste encore assez prudent, avec seulement 4 avis favorables pour 9 analystes, et un potentiel qui tourne autour de 10%. Ce jeudi 24 août, le groupe annoncera ses résultats pour le deuxième trimestre 2023.