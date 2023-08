Les marchés particulièrement affectés par la nouvelle flambée des taux

Pressions inflationnistes

Les marchés ont été particulièrement affectés par la nouvelle flambée des taux obligataires, le taux belge à 10 ans étant revenu sur ses plus hauts niveaux depuis 2012 suite à l’annonce de plusieurs nouvelles qui laissent aujourd’hui craindre que la Banque Centrale Européenne (BCE) pourrait continuer à relever son taux directeur dès sa prochaine réunion du mois de septembre, avec un taux terminal qui pourrait désormais dépasser 4 %.

La divulgation des dernières minutes de la réunion de juillet de la Réserve Fédérale (Fed) a montré que l’institution américaine était aujourd’hui assez divisée sur le fait de suspendre les hausses de son taux directeur. Vendredi, l’inflation dans la zone euro est ressortie à 5,3 % (contre 5,5 % le mois précédent), avec une inflation sous-jacente qui est restée soutenue à 6,6 % en juillet contre 6,8 % en juin.

Incertitude chinoise

Michael Blümke, gestionnaire de fonds chez Ethenea, souligne que l’économie globale continue de résister en dépit du cycle de resserrement des politiques monétaires. “L’économie américaine montre des signes de ralentissement et l’économie européenne reste vulnérable. Au niveau global, la croissance économique devrait toutefois rester supérieure à 3 % et nous ne voyons aucun risque de récession à court terme”.

”Il est désormais établi que l’inflation globale ne refluera toutefois pas aussi rapidement qu’elle a augmenté, et on peut légitimement douter qu’elle redescende rapidement vers la cible de 2 % fixée par les banques centrales”, poursuit Blümke. “Face à une inflation sous-jacente toujours aussi élevée, les banques centrales pourraient être contraintes, après une pause provisoire, de reprendre un cap restrictif”.

Résultats mitigés

En Europe, la saison des résultats continue de jeter plus de froid que de chaud au niveau des grandes capitalisations, avec notamment les chiffres décevants pour Adyen qui a plongé de 44 % en perdant plus de 20 milliards d’euros en capitalisation boursière. L’incertitude de la reprise en Chine a également pesé sur les perspectives des groupes du luxe. LVMH, un groupe particulièrement exposé à l’économie chinoise et première capitalisation boursière européenne, a terminé la semaine sur un recul supérieur à 5 %.

Cours de Bourse de EVS. ©IPM Graphics

Au niveau belge, Atenor a annoncé des chiffres particulièrement inquiétants (perte semestrielle de 53,8 millions d’euros) avec un cours qui a plongé de près de 6 % durant la semaine écoulée. Les difficultés financières du promoteur immobilier avaient toutefois été largement anticipées, le titre affichant un repli de 50 % depuis le début 2023. En outre, la direction a annoncé que le second semestre ne serait pas mieux orienté, avec une perte nette qui devrait encore se creuser en raison des réductions de valeurs à acter sur le portefeuille. Une augmentation de capital a également été annoncée pour le mois de septembre afin de renforcer la structure financière.

Les nouvelles n’ont pas été toutes négatives, avec des chiffres qui ont été bons pour Shurgard, Kinepolis, et EVS. Si les chiffres de l’opérateur de salles obscures avaient déjà été largement anticipés par le marché durant les semaines précédentes (en raison notamment du succès des dernières sorties comme Barbie), ceux du groupe liégeois ont davantage provoqué l’enthousiasme des investisseurs (avec une progression de 28 % pour le chiffre d’affaires semestriel), la direction relevant également ses objectifs pour l’ensemble de l’année. EVS s’est adjugé 8,8 % sur la séance de vendredi.