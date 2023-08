Le Dow Jones cédait 0,11%, le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,84% et l'indice S&P 500 lâchait 0,47% vers 14H00 GMT.

Jeudi, Wall Street avait accusé sa troisième séance de pertes d'affilée dans un contexte de vive montée des rendements obligataires à un plus haut niveau depuis 16 ans.

L'indice Dow Jones avait perdu 0,84% à 34.474,83 points, le Nasdaq avait fondu de 1,17% à 13.316,83 points et le S&P 500 avait reculé de 0,78% à 4.370,36 points.

Les rendements obligataires sur les bons du Trésor à dix et trente ans avaient atteint en séance des plus hauts depuis 16 ans, à 4,30% et 4,40%, déjà touchés en octobre 2022.

Ces ventes massives de bons du Trésor, dont le prix baisse quand leurs rendements grimpent, ont été provoquées notamment par l'attitude stricte de la Réserve fédérale américaine (Fed) reflétée dans le compte-rendu de sa dernière réunion paru mercredi.

Le Comité monétaire y indiquait qu'il était prêt à encore relever les taux d'intérêt si nécessaire et qu'en tout cas, ils resteraient élevés pour un certain temps.

Vendredi, l'envolée des taux s'essoufflait. Les taux à dix ans s'inscrivaient à 4,27%.

Les indices boursiers sont toutefois sur le point de connaître leur pire semaine depuis mars. Le Dow Jones a perdu 2,29% jusqu'ici depuis lundi. Quant aux Nasdaq et S&P 500, ils sont en route pour leur troisième perte hebdomadaire d'affilée.

Le mois d'août n'est de toute façon pas un bon mois traditionnellement pour le marché boursier.

"Si l'on regarde les années précédentes où les indices boursiers sont en progression d'au moins 10% au milieu de l'année, les marchés ont tendance à connaître une certaine faiblesse saisonnière en août et septembre", reconnaissait Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

L'agenda était vide d'indicateurs vendredi et les responsables de la banque centrale américaine restaient silencieux avant la réunion des banquiers centraux prévue à Jackson Hole à partir de jeudi.

"Il se peut que les membres du Comité monétaire fassent preuve de retenue avant un discours de Jerome Powell, président de la Fed, le 25 août à Jackson Hole", note Will Compernolle analyste pour FHN Financial.

A la cote

A la cote, le groupe américain de produits de beauté Estée Lauder chutait de 4,30%, les ventes cosmétiques ayant pâti de la reprise poussive sur ses marchés asiatiques, en particullier en Chine.

Le chiffre d'affaires annuel a baissé de 10% sur un an à 15,91 milliards de dollars et le bénéfice net ressort à 1,01 milliard, en chute de 58%.

Les engins agricoles Deere ont largement dépassé les attentes des analystes avec un résultat trimestriel par action de 10,20 dollars contre 8,22 dollars prévus alors que le chiffre d'affaires a grimpé à 14,3 milliards de dollars contre 13 milliards un an avant.

Mais l'action était en repli (-3,50%), les investisseurs étant moins optimistes sur la demande à venir d'équipements agricoles.

Le groupe de semi-conducteurs Applied Materials gagnait 1% après des résultats et des prévisions meilleures qu'anticipé.

Après un début dans le vert, les laboratoires Moderna se repliaient de 1% alors que le titre avait fortement grimpé la veille. Le fabricant de vaccins contre le Covid-19 a indiqué jeudi que sa nouvelle version du sérum était efficace contre de nouveaux variants baptisés Eris et Fornax, selon une étude préliminaire.