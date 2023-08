Les Bourses européennes démarrent la semaine avec entrain, le Bel 20 au beau fixe grâce à Sofina, AB InBev et arGEN-X

Sur le Vieux continent, vers 09H25 (07H25 GMT), la Bourse de Paris gagnait 0,50%, la Bourse de Francfort 0,34%, la Bourse de Milan 0,80% tandis que la Bourse de Londres grappillait 0,08% dans une séance estivale où l'absence de certains investisseurs peut provoquer des variations plus importantes. Après avoir abandonné 2,93% en 4 séances consécutives de baisse, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles partait au rebond ce lundi matin en regagnant 0,8%, à 3.607 points avec 17 de ses éléments dans le vert, Sofina (201,00) en tête avec un regain de 2,2%. L'indice bruxellois bénéficiait aussi du soutien de ses poids-lourds AB InBev (52,12) et arGEN-X (453,10) qui gagnaient 2 et 1%, Galapagos (36,50) s'appréciant de 1,9%, Solvay (103,70) et UCB (81,20) de 1,2 et 0,9%.