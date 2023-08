Argenta offre du 2,81 % nets sur son compte à terme à un an

Contrairement aux grandes banques du pays, Argenta a décidé de ne pas distribuer le bon d’Etat. “Nous avons choisi de proposer nous-mêmes une offre intéressante au client plutôt que d’offrir le bon d’Etat", nous explique Christine Vermylen, secrétaire générale.

A noter que la banque Nagelmackers a annoncé lundi, à la veille de la fixation du taux des bons d’État, une remontée des taux sur les livrets d’épargne. Pour le compte Superior Plus, la prime de fidélité passe à 1,10 %. Le taux d’intérêt de base est maintenu à 0,50 %. Ce qui donne en tout 1,60 % nets (jusqu’aux premiers 980 euros d’intérêt).

Début des souscriptions

Le nouveau bon d’État à un an, qui sera émis le 4 septembre, aura un coupon brut de 3,30 % et un rendement net de 2,81 %, notamment grâce au précompte mobilier temporairement réduit. Les souscriptions pourront se faire à partir du jeudi 24 août via le site web de l’Agence Fédérale de la Dette (jusqu’au 31 août inclus) ou auprès de 13 établissements bancaires participants (jusqu’au 1er septembre). Elles seront possibles à partir de 100 euros.