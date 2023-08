Le champion des puces électroniques Arm entame son introduction à la Bourse Nasdaq

Après avoir été cotée à la Bourse de Londres et au Nasdaq de 1998 à 2016, la firme prévoit une nouvelle introduction au Nasdaq, la bourse américaine spécialisée dans les valeurs technologiques. L'entreprise a déjà remis des documents préliminaires auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain) au début de l’année. Ce lundi, la réelle première étape a été franchie : l’introduction d’un document d’enregistrement Form-F1, qui présente aux investisseurs un panorama complet de ses activités. L'opération, si elle est validée, est prévue en septembre et selon Bloomberg, pas moins de 28 banques devraient y participer.

Prix d’introduction incertain

La valeur marchande de l’entreprise est l’une des plus grosses questions encore en suspens. Selon des informations publiées vendredi par le Wall Street Journal, SoftBank Group aurait récemment racheté pour quelque 16 milliards de dollars les 25 % de Arm qui étaient détenus par son unité Vision Fund, ce qui valoriserait Arm à plus de 64 milliards de dollars – soit environ le double du prix de son acquisition en 2016 par le holding japonais. Il s’agirait alors de la plus importante introduction en Bourse de l’année. Mais des analystes du marché, dont le cabinet Bernstein de Wall Street à New York, considèrent comme normale une valorisation de 40 milliards de dollars, soit 37 milliards d’euros.

Le patron de SoftBank, qui devrait, sauf retournement de situation, introduire 10 % de la société en Bourse, espère lever entre 8 et 10 milliards de dollars au total lors de l'opération.

Rebasculer dans le vert

Si la cotation réussit, elle permettrait à Arm de récupérer des liquidités après le recul de ses revenus. En mars dernier, les résultats affichent une baisse de 1 % contre une hausse de 33 % en 2022, alors que l'entreprise opère un nouveau virage dans l'intelligence artificielle (PC, data centers, véhicules autonomes, casques de réalité augmentée...).

Arm a été fondé en 1990 sous le nom “Acorn RISC Machine” et en tant que coentreprise entre la société britannique Acorn Computers (qui n’existe plus aujourd’hui) et les sociétés américaines VLSI Technology (idem) et Apple.