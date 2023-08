Le nouveau bon d'État à un an offre du 2,81 % net, c'est beaucoup plus que le livret d’épargne

Le verdict est tombé ce mardi à 8 heures : le taux sur les nouveaux bons d’État à un an a été fixé à 3,3 % bruts, a annoncé le ministre des Finances (CD&V), Vincent Van Peteghem. Nettement plus élevé que la rémunération sur les livrets d’épargne, ce taux ne tombe pas du ciel. Il correspond au taux à un an des obligations linéaires de l’État belge, actuellement environ 3,50-3,60 % , moins la commission de distribution payée aux banques et quelques autres frais. En net, cela donne un rendement de 2,81 %.