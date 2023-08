La future annonce des résultats de Nvidia crée-t-elle un emballement à Wall Street ? Les indices tech en hausse

L'indice Dow Jones avançait de 0,21%, le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 1,16% et le S&P 500 progressait de 0,66% vers 14H30 GMT.

La veille, les indices avaient terminé mitigés, le Dow Jones en recul de 0,51% à 34.288,83 points, le Nasdaq en légère hausse (+ 0,06%) à 13.505,87 points et l'indice élargi en repli de 0,28% à 4.387,55 points. "Les actions des mega-capitalisations vont surfer ou couler dès qu'on saura les résultats de Nvidia et leur réaction va affecter le marché pour le reste de la semaine", a averti Patrick O'Hare de Briefing.com.

Nvidia progresse avant ses résultats

Le titre de Nvidia (+1,48%), fabricant de processeurs graphiques au coeur du battage médiatique sur l'intelligence artificielle, s'est replié de 2,77% à 456,68 dollars mardi. Il s'était envolé la veille de plus de 8%. Le cours de l'action a gonflé de 345% depuis son plus bas il y a près d'un an, et de 200% depuis le début de l'année. L’entreprise a vu sa valeur tripler en Bourse depuis le début de l’année, au point de devenir la 6e plus grosse en termes de valorisation dans le monde, autour de 1.160 milliards de dollars.

Les résultats de Nvidia, prévus après la clôture des marchés américains, seront un point d’attention pendant toute la séance, confirmeront (ou non) si le boom de l’intelligence artificielle (en Bourse) arrive à sa fin “ou si la thématique est là pour durer”, souligne John Plassard, spécialiste de l’investissement chez Mirabaud.

Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires du fabricant de puces de 11,9 milliards de dollars pour son deuxième trimestre, en hausse de 67% sur un an. Ils tablent sur un bénéfice de 4,73 milliards de dollars contre 656 millions l'année dernière. "Les traders se préparent à un mouvement d'environ 10% du titre suite à l'annonce du résultat", a indiqué Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

A côté, les méga-capitalisations de la tech repartaient de l'avant: Alphabet, Netflix et Meta gagnaient plus de 2%, Apple et Microsoft plus de 1%.

Foot Locker coule

Foot Locker, la chaîne de chaussures de sports, plongeait de 34% à 15,30 dollars après avoir annoncé un bénéfice au deuxième trimestre en ligne avec les prévisions mais un chiffre d'affaires (1,86 milliards de dollars, -9,9%) plus faible que projeté et surtout des prévisions de ventes à la baisse (-9% sur l'année). La chaîne a aussi suspendu le versement d'un dividende trimestriel. La direction a pointé du doigt un consommateur "sensible aux prix".

Egalement dans le secteur des détaillants, le spécialiste des vélos et tapis de course connectés Peloton décrochait de 19% à 5,61 dollars à un plus bas record pour le titre. Peloton a vu ses ventes reculer de 5,4% au quatrième trimestre et ses abonnées ont décliné de 29.000. La marque a aussi blâmé le coût de son rappel au mois de mai de 2,2 millions de vélos qui avaient un problème de siège.