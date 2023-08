Les Bourses européennes ouvrent en hausse et les attentes US sont fortes après les records de Nvidia

Les Bourses européennes ont ouvert en hausse mercredi avant des indicateurs qui permettront de mieux connaître la dynamique de l'activité économique en Europe et aux Etats-Unis, et les résultats très attendus de Nvidia, le spécialiste américain en cartes graphiques et processeurs qui a vu sa valeur tripler en Bourse depuis janvier et frôle les 1160 milliards de dollars de capitalisation, soit la 6e plus grosse valeur mondiale sur les marchés. Ses résultats trimestriels sont attendus de pied ferme ce mercredi soir à Wall Street.