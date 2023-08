Les Bourses européennes ouvrent en hausse, époustouflées par les résultats de Nvidia

Les Bourses mondiales sont soutenues par le secteur technologique jeudi après les résultats largement supérieurs aux attentes du géant des processeurs Nvidia, qui profite de l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA). Les investisseurs attendaient avec impatience les résultats de Nvidia et ils n'ont pas été déçus: au deuxième trimestre, le géant des processeurs a doublé son chiffre d'affaires et a multiplié son bénéfice net par 9,4, sur un an, explosant ses prévisions. Pour le trimestre en cours, le groupe californien prévoit environ 16 milliards de dollars de revenus, un chiffre aussi au-delà des attentes. Et l'entreprise va consacrer 25 milliards de dollars supplémentaires à des rachats d'actions.