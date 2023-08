Résultats records pour Nvidia : l'action prend plus de 4% à l'ouverture

La fête a très certainement battu son plein dans les bureaux de Nvidia mercredi soir. L’entreprise spécialisée dans les cartes graphiques a dévoilé ses résultats pour le second trimestre, et on peut aisément dire qu’ils sont plus que satisfaisants. Le géant des processeurs a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 11 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Mais finalement, c'est plus : 13,5 milliards de dollars. Mieux encore, l’entreprise enregistre un bénéfice net de 6,2 milliards, soit une augmentation de 843 % par rapport à la même période l’année passée.