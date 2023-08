Telenet: une dernière tentative de rachat intégral avant une sortie de Bourse ?

L'opérateur Telenet a annoncé ce jeudi matin "la réouverture de la période d'acceptation de l'offre volontaire et inconditionnelle en espèces de Liberty Global" à partir du 24 août 2023. En clair, l'opérateur annonce que sa maison-mère relance l'OPA sur les 6,57% des actions restantes qu'elle ne possède pas encore et ne sont pas détenues par Telenet. Pour rappel, l'actionnaire majoritaire doit disposer de plus de 95% des actions pour pouvoir faire un "squeeze out", un rachat forcé des dernières actions, et pouvoir sortir une entité de la cotation.